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Рада разрешила рынок криптовалют и цифровую гривну

Рада разрешила рынок криптовалют и цифровую гривну

В Украине ежедневный оборот виртуальных активов составляет один миллиард гривен. Все это находится в тени, отметил министр цифровой трансформации.
Верховная Рада легализовала виртуальные активы. Народные депутаты приняли во втором чтении законопроект №3637 О виртуальных активах, который легализирует использование виртуальных активов в стране. Законопроект поддержали 276 парламентариев, сообщает korrespondent.net

В пояснительной записке к документу отмечается, что законопроект:

должен упорядочить регуляцию рынка виртуальных активов и его участников,

регулирует правовой статус виртуальных активов и гражданско-правовых отношений между физическими и юридическими лицами, которые появляются при использовании цифровых активов,

определяет правовой статус и требования к поставщикам услуг, связанных с виртуальными активами. Это касается хранения и/или администрирования виртуальных активов или инструментов, позволяющих их контролировать, а также их обмена, продажи и перевода.

"В Украине ежедневный оборот виртуальных активов составляет 1 млрд грн. Но все это находится в тени. Из-за этого международные биржи не могут заходить в Украину. Ни с одной операции с виртуальными активами не платятся налоги", - сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

Он выразил уверенность, что теперь благодаря закону это урегулируется.

Будут созданы выгодные прозрачные условия, которые позволят компаниям регистрироваться в Украине, а не за границей. Федоров считает, что теперь будет пополняться бюджет за счет налогов, а предприниматели будут чувствовать себя защищенными.

"Всего несколько стран в мире легализовали криптоактивы - Германия, Люксембург, Сингапур. Украина будет одной из них", - добавил министр.

Тем временем в Сальвадоре первыми признали биткоин в качестве законного платежного средства. что Использование криптовалюты позволит сальвадорцам сэкономить до 400 млн долларов на комиссионных расходах при переводах средств трудовых мигрантов из-за рубежа.
  • Сегодня, 11:40
  • DTV
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