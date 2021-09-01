В Украине ежедневный оборот виртуальных активов составляет один миллиард гривен. Все это находится в тени, отметил министр цифровой трансформации. Верховная Рада легализовала виртуальные активы. Народные депутаты приняли во втором чтении законопроект №3637 О виртуальных активах, который легализирует использование виртуальных активов в стране. Законопроект поддержали 276 парламентариев, сообщает korrespondent.net
В пояснительной записке к документу отмечается, что законопроект:
должен упорядочить регуляцию рынка виртуальных активов и его участников,
регулирует правовой статус виртуальных активов и гражданско-правовых отношений между физическими и юридическими лицами, которые появляются при использовании цифровых активов,
определяет правовой статус и требования к поставщикам услуг, связанных с виртуальными активами. Это касается хранения и/или администрирования виртуальных активов или инструментов, позволяющих их контролировать, а также их обмена, продажи и перевода.
"В Украине ежедневный оборот виртуальных активов составляет 1 млрд грн. Но все это находится в тени. Из-за этого международные биржи не могут заходить в Украину. Ни с одной операции с виртуальными активами не платятся налоги", - сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
Он выразил уверенность, что теперь благодаря закону это урегулируется.
Будут созданы выгодные прозрачные условия, которые позволят компаниям регистрироваться в Украине, а не за границей. Федоров считает, что теперь будет пополняться бюджет за счет налогов, а предприниматели будут чувствовать себя защищенными.
"Всего несколько стран в мире легализовали криптоактивы - Германия, Люксембург, Сингапур. Украина будет одной из них", - добавил министр.
Тем временем в Сальвадоре первыми признали биткоин в качестве законного платежного средства. что Использование криптовалюты позволит сальвадорцам сэкономить до 400 млн долларов на комиссионных расходах при переводах средств трудовых мигрантов из-за рубежа.