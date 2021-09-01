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Как "потроллить" Россию

Как "потроллить" Россию
Гордон предложил "потроллить" РФ и переименовать Украину в "Россию-1"
Журналист Дмитрий Гордон выступил с предложением продолжить обсуждение идеи о переименовании Украины.

По мнению телеведущего, чтобы "потроллить Россию" можно было бы сменить название Незалежной на "Россия-1". Он признался, что считает это хорошей идеей, пишет kp.ru

- Я пошел бы дальше. Назвать Украину тогда - Россия-1. Чтобы та Россия, которая та Россия, была Россией-2. Вот это был бы троллинг высшего порядка. Причем не телевизионной канал, а страна, - сказал Гордон в эфире телеканала "Украина 24".

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович высказывался за возможность переименования Украины в "Русь-Украину". Таким образом, по его мнению, украинской стороне удалось бы насолить России и отобрать у страны "бренд русских". Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с предложением переименовать Украину в "Укрусь". Позже Арестович оправдался за свои слова, назвав их шуткой. Также он заверил, что это лишь его личное мнение, а не официальная позиция Киева.
  • Сегодня, 12:52
  • DTV
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