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"Меньше смертей - больше надежды": Гордон предложил изменить текст гимна Украины

"Меньше смертей - больше надежды": Гордон предложил изменить текст гимна Украины

Журналист Дмитрий Гордон высказал недовольством нынешним текстом гимна Украины, предложив его изменить. Об этом Гордон заявил в эфире телеканала "Украина 24".

В отличие от шутливой идеи переименовать Украину, также озвученной Гордоном, он пояснил, что изменить слова гимна он предлагает всерьез, передает unian.net.

"У гимна такая величественная, красивая музыка, но слова, на мой взгляд, никуда не годятся. Слишком много "ще не вмерла", "згинуть наші вороженьки". Меньше смертей – больше надежды на будущее. Хотелось бы, чтобы у нас появился текст гимна такой же возвышенный, величественный, с надеждой", - заявил журналист.

Отметим, идея переименования чего-либо в Украине последнее время звучит не впервые. Не так давно внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что переименовал бы русский язык. Впоследствии он пошел дальше и предложил дать двойное название Украине, назвав ее Украина-Русь. По его словам, он предложил эту идею несколько месяцев назад, многие люди до сих пор раздумывают о ней.

Примечательно, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, комментируя идею Арестовича, заявил, что "иногда лучше жевать, чем говорить".

Отметим, нынешний текст гимна Украины на слова Павла Чубинского был официально утвержден 6 марта 2003 года принятие соответствующего закона.
unian.net
  • Сегодня, 09:02
  • DTV
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