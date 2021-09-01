Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что слышит отголоски КВН в комментариях президента Украины Владимира Зеленского о возможности полноценной войны с Россией, такие огульные заявления не заслуживают внимания.
"Я считаю, что эти комментарии - они даже не заслуживают какого-то внимания. Мы привыкли к этим огульным заявлениям, проникнутым русофобией насквозь", - сказал он на форуме современной журналистики "Вся Россия - 2021".
Лавров также выразил сожаление в связи с тем, что Зеленский, который "пришел совсем под другими лозунгами к власти, который получил поддержку и на востоке Украины, теперь делает заявления, что тот, кто живет на Украине и считает себя русским, должен уехать в Россию".
Лавров также привел заявления Зеленского о том, что он хотел бы выполнить все свои предвыборные обещания в ходе текущего президентского срока, а затем "поехать отдыхать". Об этом украинский лидер заявил, отвечая на вопрос о планах баллотироваться на второй срок. "То, как он выполняет свои обещания, мы все это прекрасно видим. Вся череда законодательных инициатив направлена четко на подрыв каждого положения минских договоренностей", - продолжил министр, передает ТАСС.
"Но я вижу здесь еще отголоски КВН. Может, таким образом нужно завоевывать сердца своих избирателей. Но это печально, если других способов не осталось", - считает министр.
Восстановление отношений с Украиной По словам Лаврова, Москва готова возобновить нормальные отношения с Киевом.
"Мы постоянно подчеркиваем нашу готовность возобновить нормальные отношения с Украиной, потому что украинский народ нам является очень близким, братским. Об этом не раз говорил президент, написал специальную статью", - сказал он.
"Поэтому, если народ имеет таких лидеров, которых он достоин, то эта пословица в данном случае не работает", - продолжил Лавров.
Ранее президент Украины Зеленский в ходе форума Yes Brainstorming, отвечая на вопрос модератора дискуссии, заявил, что допускает вероятность полноценной войны с Россией. При этом он добавил, что это было бы ошибочным вариантом развития событий, "наибольшей ошибкой именно Российской Федерации".
Встреча "нормандской четверки" в ГА ООН Лавров заявил, что Германия и Франция предлагают провести встречу "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) на полях ГА ООН, но пока разговор с их стороны нельзя назвать серьезным.
"Сейчас наши коллеги из Германии и Франции предлагают в Нью-Йорке, на полях ГА ООН, собраться министрам иностранных дел Германии, Франции, Украины и России, а мы ведем с ними разговор, пытаясь выяснить, они-то как относятся к тому, что творит Зеленский и его команда, просто законодательно перечеркивая свои возможности по выполнению минских договоренностей. Они говорят: ну нет, надо собраться и там посмотреть. Но это разговор совершенно непрофессиональный и несерьезный", - сказал он.
"Мы даже у них спрашиваем в лоб, когда вы требуете у России выполнять минские договоренности, - у них же это в принципы записано отношений с РФ, там пять пунктов, один из которых, путь нормализации с Россией, пусть Россия выполнит минские договоренности, там про нас слова нет, - мы у них спрашиваем, кого вы все-таки считаете сторонами конфликта? Вот не поверите. Ответ: "Давайте продолжать держать этот ответ в плоскости конструктивной двусмысленности". Какая там двусмысленность? В минских договоренностях записано, что надо согласовать между Киевом, Донецком и Луганском все вопросы. То есть в такой ситуации собираться - это просто не уважать себя. Потому что эти люди не хотят выполнять ни минские договоренности, ни решения парижского саммита "нормандской четверки" от декабря 2019 года", - указал он.
Лавров также отметил, что МИД Украины, с одной стороны, говорит о планах созвать саммит в "нормандском формате", чтобы решить проблемы выполнения минских договоренностей, а, с другой стороны, офис президента Украины, напротив, утверждает, что договоренности исчерпали себя. "Глава делегации Украины в контактной группе [Леонид Кравчук] то же самое говорит, что надо переделать минские договоренности. Например, сначала отдать границу, чтобы ополченцы отдали границу, а потом мы будем решать вопросы с русским языком, их статусом, амнистией, проведением выборов. Всем понятна абсурдность этого предложения, которое идет просто вразрез с минскими договоренностями. Дальше заявляют: нормандский формат неплохой, но надо подключить США, Великобританию и Польшу. Поэтому, когда нас призывают провести встречу в нормандском формате, мы просим сначала объяснить, как это все сочетается", - пояснил глава МИД РФ.
"Линия на лишение русскоязычного населения права пользоваться своим языком, линия на не предоставление амнистии для участников событий 2014 года, линия на отказ от учета мнений Донецка и Луганска при подготовке выборов. Это все с частицей "не" - это минские договоренности, только они отрицаются", - добавил Лавров. tass.ru