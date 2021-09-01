Вице-премьер Станислав Касап принял участие в заседании Наблюдательного совета Фонда государственного резерва, в состав которого входят представители Президента, исполнительных и законодательных органов власти. На повестке дня рассмотрение поступивших заявок на льготное кредитование и отчет о деятельности целевого бюджетного фонда за первое полугодие.
Участники заседания рассмотрели пять пакетов документов, поданных субъектами агропромышленного комплекса для получения заемных средств на льготных условиях для реализации собственных проектов развития. По каждому принято положительное решение. Среди них проект строительства фруктохранилища, приобретение сортировочной линии, сельскохозяйственной техники для выращивания овощей, развитие мелиорации, а также приобретение доильного оборудования и реконструкция коровника, пишет пресс-служба Правительства.
Общая сумма кредитования по программе субсидирования составила более 420 тыс. евро и 964 тыс. долларов США. По подсчетам специалистов, из бюджета потребуется на финансирование субсидии в 2021 году порядка 424,4 тыс. рублей ПМР.
Как сообщила директор Фонда Наталья Балан, по состоянию на 1 января 2021 года остаток средств Фонда составил 4,4 млн. рублей, 1,4 млн. рублей РФ и 790 тыс. евро.
Согласно статистике организации, за шесть месяцев выдано кредитов для субъектов АПК и малого бизнеса в размере 1,02 млн. евро. Если рассматривать распределение финансовых ресурсов в разрезе отраслей, то на овощеводство и растениеводство направлено 513,1 тыс. евро, на мелиорацию – 281,6 тыс. евро, на хранение и переработку сельхоз продукции – 174,2 тыс. евро, на раскорчевку многолетних насаждений – 22,4 тыс. евро, на производство и переработку продовольственных, промышленных товаров, товаров народного потребления – 26 тыс. евро.
Особое внимание Фонд уделяет вопросам соблюдения сроков возврата кредитных средств. За первое полугодие на счета целевого фонда вернулись 30,2 млн. рублей РФ, 53,8 тыс. евро и 2,05 млн. рублей ПМР.
За счёт средств помощи Российской Федерации граждане на развитие личного подсобного хозяйства оформили льготные кредиты на общую сумму 1,09 млн. рублей ПМР. При этом докладчик отметил, что у пяти человек сформировалась задолженность свыше трех месяцев. По должникам ведется как судебная, так и досудебная претензионная работа.
Основная деятельность ФГР связана с оказанием государственной поддержки различным отраслям народного хозяйства в целях стабилизации экономики. Первый кредитный блок предусматривает выделение средств на развитие предприятий АПК, второй же связан с антикризисными мероприятиями. В период пандемийных ограничений и воздействия негативных природных явлений благодаря своевременным инициативам Правительства отечественные сельхозпроизводители получили дополнительные возможности за счет государственных субсидий скорректировать свою финансово-хозяйственную деятельность.
Так, многие смогли пополнить оборотные средства благодаря льготным займам с субсидированием со стороны государства 3% от общей процентной ставки. Наблюдательный совет Фонда за весь период действия программы рассмотрел и согласовал 43 обращения о применении условий льготного кредитования. На начало июля 2021 года на эти цели выдано займов в сумме 4,9 млн. долларов США, 1,4 млн. евро и 8,1 млн. рублей ПМР.
Одной из первых инициатив Правительства, связанных с поддержкой АПК в период ограничений, стало внедрение льготного механизма кредитования на цели выплаты заработной платы и налогов на нее, начисленной в период действия ЧП. Порядка 30 обращений поступило с заявками на такой займ с субсидированием со стороны государства 10% от общей процентной ставки. На конец 2020 года выдано таких кредитов на сумму 662,7 тыс. долларов США.
В целом за первое полугодие за счет средств Фонда государственного резерва льготные кредиты получили 84 субъекта АПК и малого предпринимательства. Причем восемь предприятий малого бизнеса, не обладая залоговыми средствами все же получили займы благодаря поручительству ФГР. Это стало возможным благодаря инициативе Правительства, представленной еще в 2019 году.
Члены Наблюдательного совета приняли отчет, вскоре он будет направлен в адрес главного исполнительного органа власти. gov-pmr.org