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Египет будет бесплатно лечить туристов, заразившихся в стране COVID

Египет будет бесплатно лечить туристов, заразившихся в стране COVID

Египет оплатит медицинские расходы иностранным туристам, заразившимся коронавирусом по прибытии в страну или во время отдыха, сообщил министр туризма и древностей Халед аль-Анани.

"Если турист, приехавший в Египет, заразился коронавирусом, то для решения этой проблемы есть два механизма. Если болезнь проходит не в тяжелой форме, то гостиница сообщает сведения о зараженном в Минздрав и в Минтуризма. Путешественнику выделяется отдельное помещение в гостинце, там проводится лечение как самого путешественника, там и его окружения (при наличии симптомов) за счет отеля", - сказал министр.

Второй вариант, по словам аль-Анани, подразумевает тяжелое течение болезни и госпитализацию. "Путешественника везут в больницу, и лечение от коронавируса будет проводиться за счет Минздрава Египта", - пояснил он.

Министр напомнил, что Египет принимает туристов как вакцинированных препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), так и российскими вакцинами ("Спутником V"). Он добавил, что после возобновления авиасообщения между РФ и курортами Египта менее 1% граждан РФ вернулись домой с симптомами коронавируса, пишет interfax.ru.

Въезд в Египет возможен с сертификатом о полной вакцинации (на английском языке), содержащим QR-код, привем отправиться в путешествие можно через 14 дней после получения второго компонента вакцины. Либо турист может предоставить ПЦР-тест, сделанный не ранее 72 часов до вылета в Египет. Детям до 6 лет предоставлять какие-либо справки не требуется. Если у туриста нет сертификата вакцинации или ПЦР-теста, то он может пройти тестирование в аэропорту по прилету за $30.

Всем туристам необходимо заполнить форму медицинской декларации (Health Declaration Form) на борту самолета.
interfax.ru
  • Сегодня, 08:06
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