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В Молдове на каждого пенсионера приходится один работающий

В Молдове на каждого пенсионера приходится один работающий

За последние 10 лет количество работающих в Молдове резко сократилось. Это отражается на суммах, выплачиваемых пенсионерам. В настоящее время на каждого пенсионера приходится один работающий, констатирует эксперт Вячеслав Ионицэ.

В начале 1991 года соотношение работающих к пенсионерам составляло 2,6, а это означает, что пенсию пенсионеру обеспечивали около трех работающих граждан. Все изменилось, когда за 10 лет количество работающих лиц уменьшилось на 900 тыс. человек. Многие уехали за границу.

С другой стороны, на протяжении всего этого периода количество пенсионеров оставалось относительно неизменным. Сейчас, по словам эксперта, у нас немного уменьшилось количество пенсионеров, но это связано с повышением пенсионного возраста.

- В настоящее время у нас работают 600 тыс. человек. Также у нас 521 тыс. пенсионеров, то есть соотношение почти 1:1. Данные отражают только пенсионеров по возрасту, но есть и другие категории пенсионеров, - цитирует Ионицэ издание Agora.
bloknot-moldova.md
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