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В Украине полицейские начнут патрулировать улицы на самокатах

В Украине полицейские начнут патрулировать улицы на самокатах

Полицейские Ужгорода первыми в Украине стали патрулировать улицы города на электросамокатах. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook в субботу, 11 сентября, сообщил начальник патрульной полиции Закарпатской области Юрий Марценишин.

Он подчеркнул, что самоката пока только два и пользоваться ими правоохранители будут в пешеходной центральной части города.

Самокаты выкрасили в цвета национального флага Украины. Поверх написали "Патрульна поліція Закарпаття".

Новый транспорт полиции города подарила ужгородская компания по прокату под названием Vevi. Ее представители на своей странице в Facebook отметили, что подарят полицейским Ужгорода еще один самокат, если им понравится патрулировать центр города на таком виде транспорта.

korrespondent.net
  • 12-09-2021, 08:20
  • DTV
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