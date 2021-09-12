Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 11 сентября, заявил, что будет добиваться проведения спортивных Олимпийских игр в нашей стране. "Мечта, большая мечта, уверен, есть у каждого с детства. И эта мечта - Олимпиада в Украине", - сказал глава государства, приветствуя Национальный олимпийский комитет, сообщает vesti.ua
Президент заявил, что Украина заслуживает того, чтобы стать хозяйкой Олимпийских игр. Причем Зеленский понимает, что "это очень сложная задача". "Но в такие моменты я всегда вспоминаю слова наших тяжелоатлетов. Они говорят, что пойти и попробовать что-то поднять всегда нелегко. Легко не попытаться и пойти. Потому касательно Олимпийских игр мы попробуем. Точно попробуем", - добавил президент.
Кроме того, сегодня Зеленский проинформировал президента МОК Томаса Баха о том, что Украина намерена стать хозяином зимних Олимпийских игр и поэтому вступит в фазу диалога с Международным олимпийским комитетом. Для такого диалога Украина направит делегацию в штаб-квартиру МОК в Лозанне.
В свою очередь Томас Бах - напомним, что он сейчас в Украине - поздравил Зеленского с такой инициативой, "учитывая замечательные спортивные традиции Украины, а также увидев чрезвычайно впечатляющую презентацию современной спортивной инфраструктуры страны".
На данный момент в МОК определили, что зимняя Олимпиада 2022 года будет в Пекине, зимние Игры 2026 года - в Милане. Свободной остается дата 2030 года. Назвать хозяина Игр-2030 МОК сможет только в 2023 году после жеребьевки.
С идеей Олимпиады в Украине Зеленский носится достаточно давно. Кстати, на встрече с польским коллегой Анджеем Дудой он даже намекнул на возможное совместное проведение зимней Олимпиады с Польшей.