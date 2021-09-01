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Зеленский сообщил о поддержке Байденом идеи включения Украины в НАТО

Зеленский сообщил о поддержке Байденом идеи включения Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе недавних переговоров в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом поднял вопрос членства страны в НАТО. По его словам, господин Байден сказал, что приветствует включение Украины в блок, но этот вопрос не зависит только от его решения, пишет kommersant.ru.

«Я спросил напрямую президента Байдена: "Что с НАТО? Что с включением Украины в НАТО? Что с нашим членством в НАТО, и когда оно может случиться?" И он сказал, насколько я помню… "Думаю, что вы должны быть там, но это не только лишь мое решение"»,— сказал господин Зеленский в эфире CNN. Он отдельно сказал, что передал лишь общую идею слов американского президента и разговор на эту тему длился 20–40 минут.

«Я очень рад, что мы провели переговоры на высоком уровне в США. Мы ждали этого, и то, что мы были в списке первых стран, с главами которых встретился Байден, значит, что мы в приоритете для США. Мы очень благодарны за это, и мы считаем это хорошим сигналом. Но, помимо сигналов, нужны и действия»,— сказал украинский президент.

Отвечая на вопрос о том, не боится ли он выхода США из дел Украины аналогично выходу Афганистана, господин Зеленский ответил, что не считает правильным сравнивать эти две страны. «Украина не настолько зависит от США, как зависел Афганистан. И я полагаю, что нельзя в течение четырех, пяти, семи дней взять настолько большую и населенную страну, как Украина, и так же оккупировать ее»,— сказал он.

По словам господина Зеленского, Россия не захватила Украину «ни за четыре дня, ни за восемь лет», начиная с 2014 года. «Российская Федерация — это не армия "Талибана" (террористическое движение, запрещено в РФ.— “Ъ”), это одна из самых сильных армий мира. Вот почему, как я считаю, мы постояли за отечество, и вот почему мы настолько независимы от любой другой экономики, насколько возможно»,— сказал он.

kommersant.ru
  • Сегодня, 05:31
  • DTV
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