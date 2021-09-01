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О чём говорили на заседании Оперштаба

О чём говорили на заседании Оперштаба

На заседании Оперштаба при Президенте по профилактике и недопущению распространения коронавируса было отмечено, что заболеваемость СОVID-19 в Приднестровье растёт. Если неделей ранее среднесуточный показатель был зафиксирован на уровне 54, то в отчетном периоде (6-12 сентября) в среднем регистрировали ежедневно 82 факта инфицирования, сообщила пресс-служба главы государства.

На данный момент лечение от СОVID-19 – в стационаре или амбулаторно – проходит 681 человек. Растёт процент случаев тяжелого течения болезни: если раньше говорили о 6-7%, то сейчас показатель приближается к 20%.

Соответственно выросло и потребление медицинского кислорода – со 100 до 160 баллонов в сутки. Основной поставщик – Молдавский металлургический завод – по-прежнему готов к обеспечению системы здравоохранения сжиженным кислородом. Отмечено, что оптимальной является выработка пяти тонн в сутки. Максимальную нагрузку в 6 тонн завод сможет выдержать не больше месяца, проинформировал руководитель Оперштаба Виталий Нягу.

Глава МВД также рассказал, что восстановить оборудование слободзейской станции собственными силами не удалось. Насос повышенного давления ремонтируют в Кишинёве. Проходит стадия поствосстановительного тестирования. Ожидается, что оборудование доставят в Приднестровье и проведут пусконаладочные работы уже на текущей неделе.

Обсуждали на совещании и готовность к расширению сети инфекционных госпиталей на случай ухудшения эпидобстановки. По словам Виталия Нягу, в Тирасполе готовы развернуть 720 коек на базе Республиканской клинической больницы (РКБ) и 190 в Госпитале инвалидов ВОВ, в Бендерской больнице смогут принять 130 COVID-пациентов (сегодня к уже функционирующим подготовлено дополнительно 35 коек), в Бендерском центре матери и ребёнка – 325. Продуманы варианты размещения носителей вируса и в других городах.

Нет возможности увеличивать коечный фонд в Слободзее. Там развернуто 300 коек, занято 280 из них. Всего при необходимости госпитальная сеть республики сможет принять одномоментно 2 330 человек.

Готовят и непрофильные учреждения – санатории и профилактории (порядка шестисот мест). Но их задействуют в экстренном случае: практика показала малую эффективность организации лечебного процесса на площадке приспособленных учреждений. Их основной функционал – изоляция носителей вируса. Лечение по возможности лучше проводить в условиях классических стационаров.

Президент акцентировал внимание на том, что койко-место – это не спальное место в палате, а полноценный комплекс медицинских услуг.

Глава государства держит на личном контроле обеспеченность медучреждений кадрами, медпрепаратами, средствами индивидуальной защиты. Руководство Минздрава доложило о новом поступлении СИЗ. В наличии порядка пятисот тысяч одноразовых масок и около трехсот тысяч респираторов.

Обсуждали подвижки в вакцинации. На данный момент привито больше 20% всего населения республики (это почти 25% совершеннолетних граждан). Курс прошли 95 176 человек. Особое внимание сегодня вакцинации сотрудников сферы просвещения. Обезопасили себя, а значит, и детей, с которыми работают, 37% работников образовательной сферы.

На совещании был поднят вопрос о тестировании студентов-практикантов, направляемых в образовательные учреждения. Обязать молодых людей сдавать COVID-тест за свой счет было бы неправильным, а допускать к детям потенциальных носителей вируса – недопустимо, считает Президент. Он поручил продумать механизм и обеспечить бюджетное финансирование.

источник: novostipmr.com
  • Сегодня, 12:35
  • DTV
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