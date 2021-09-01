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В России обязательный техосмотр для личных авто могут отменить

В России обязательный техосмотр для личных авто могут отменить
Отмена обязательного технического осмотра машин освободит автовладельцев от часто излишней и порой неэффективной процедуры

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о готовности кабмина поддержать законопроект об отмене обязательного технического осмотра (ТО) автомобилей.
"Правительство поддержит эту инициативу", - сказал он, комментируя на совещании с вице-премьерами в понедельник доклад зампреда правительства Марата Хуснуллина, который доложил о подготовке законопроекта по отмене обязательного ТО автомобилей , сообщает tass.ru

Мишустин напомнил, что с соответствующей инициативой выступили единороссы. "На прошлой неделе правительством обсуждалась еще одна важная инициатива "Единой России". Она направлена на совершенствование законодательства в сфере технического осмотра транспортных средств. Речь идет о предложении сделать техосмотр добровольным для людей", - сказал он.

По оценке главы правительства, отмена обязательного ТО освободит автовладельцев от часто излишней и порой неэффективной процедуры. "Практика показывает, что автолюбители сами активно следят за собственной безопасностью, и будет правильно дать им возможность лично контролировать состояние своей машины", - уверен Мишустин. "Это освободит владельцев автомобилей, мотоциклов от часто излишней, а главное - порой неэффективной процедуры", - добавил он.


Как напомнил Хуснуллин, в феврале этого года правительство уже откладывало до 1 октября введение нового порядка техосмотра, предполагавшего появление фотофиксации процедуры и диагностических карт в электронном виде. "Всем было очевидно, что это стало простым формализмом Была проведена большая аналитическая работа. В частности, было установлено, что участие в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями составляет в среднем около 1% в год. То есть техническое обслуживание слабо коррелирует с обеспечением безопасности дорожного движения", - отметил он.

Ранее сообщалось, что "Единая Россия" совместно с правительством намерены доработать и внести в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта. Предлагается сохранить обязательный ТО только при смене владельца для частного авто- и мототранспорта старше четырех лет. Как добавил Хуснуллин, законопроект должен быть внесен в Госдуму уже на этой неделе.
  • Сегодня, 12:58
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