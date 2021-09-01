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С 2022 в ПМР могут ввести новую процедуру освидетельствования водителей на состояние опьянения

С 2022 в ПМР могут ввести новую процедуру освидетельствования водителей на состояние опьянения

Освидетельствование водителей на состояние алкогольного, наркотического или токсического опьянения должно исключать субъективные факторы. Группа депутатов Комитета по вопросам АПК, промышленности, ЖКХ, транспорту и строительству предложила закрепить на законодательном уровне правила и порядок прохождения данной процедуры. В настоящее время сотрудник ГАИ при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, управляющее транспортным средством, находится в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или токсического), направляет водителя на освидетельствование в организацию здравоохранения. Инициатива депутатов для определения факта употребления алкоголя водителем предусматривает использование приборов прямо на месте, передает пресс-служба ВС ПМР. Таким образом, предлагается следующий порядок:

- освидетельствование на состояние алкогольного опьянения сотрудником ГАИ непосредственно на месте с отстранением от управления транспортным средством;

- если по результатам освидетельствования у водителя установлено состояние алкогольного опьянения, он имеет право не соглашаться с результатами этого освидетельствования, и инспектор обязан направить такого водителя на медицинское освидетельствование в организацию здравоохранения;

- направление на медицинское освидетельствование в организацию здравоохранения.

В случае подозрения на наркотическое или токсическое опьянение водителя сотрудник ГАИ направляет его на освидетельствование в организацию здравоохранения.

«Если человек согласен с тем, что у него присутствуют пары алкоголя, значит, соответствующий протокол составляется на месте. Если нет, у него будет право пройти профессиональный анализ в медучреждении», – разъяснил заместитель председателя Комитета по вопросам АПК, промышленности, ЖКХ и транспорту Антон Онуфриенко.

Предполагается, что данная норма вступит в силу с 1 января 2022 года. Деньги на приобретение специальных приборов для сотрудников ГАИ будут заложены в госбюджет на 2022 год. Комитет по вопросам АПК будет рекомендовать Верховному Совету принять изменения и дополнения в законы «О безопасности дорожного движения», «О милиции» и Кодекс ПМР об административных правонарушениях в окончательном чтении.
vspmr.org
фото: 5koleso.ru
  • Вчера, 18:46
  • DTV
  • Просмотров: 59
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