Освидетельствование водителей на состояние алкогольного, наркотического или токсического опьянения должно исключать субъективные факторы. Группа депутатов Комитета по вопросам АПК, промышленности, ЖКХ, транспорту и строительству предложила закрепить на законодательном уровне правила и порядок прохождения данной процедуры. В настоящее время сотрудник ГАИ при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, управляющее транспортным средством, находится в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или токсического), направляет водителя на освидетельствование в организацию здравоохранения. Инициатива депутатов для определения факта употребления алкоголя водителем предусматривает использование приборов прямо на месте, передает пресс-служба ВС ПМР. Таким образом, предлагается следующий порядок:
- освидетельствование на состояние алкогольного опьянения сотрудником ГАИ непосредственно на месте с отстранением от управления транспортным средством;
- если по результатам освидетельствования у водителя установлено состояние алкогольного опьянения, он имеет право не соглашаться с результатами этого освидетельствования, и инспектор обязан направить такого водителя на медицинское освидетельствование в организацию здравоохранения;
- направление на медицинское освидетельствование в организацию здравоохранения.
В случае подозрения на наркотическое или токсическое опьянение водителя сотрудник ГАИ направляет его на освидетельствование в организацию здравоохранения.
«Если человек согласен с тем, что у него присутствуют пары алкоголя, значит, соответствующий протокол составляется на месте. Если нет, у него будет право пройти профессиональный анализ в медучреждении», – разъяснил заместитель председателя Комитета по вопросам АПК, промышленности, ЖКХ и транспорту Антон Онуфриенко.
Предполагается, что данная норма вступит в силу с 1 января 2022 года. Деньги на приобретение специальных приборов для сотрудников ГАИ будут заложены в госбюджет на 2022 год. Комитет по вопросам АПК будет рекомендовать Верховному Совету принять изменения и дополнения в законы «О безопасности дорожного движения», «О милиции» и Кодекс ПМР об административных правонарушениях в окончательном чтении. vspmr.org фото: 5koleso.ru