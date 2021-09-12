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По какой цене Молдова будет покупать природный газ

По какой цене Молдова будет покупать природный газ

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности считает, что, несмотря на то что энергетический сектор всегда сильно политизирован, порой его политизируют искусственно.

Срок действия контракта на поставку в Молдову природного газа между российским концерном "Газпром" и компанией "Молдовагаз" истекает 30 сентября 2021 года. Руководитель аналитического управления российского Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник прокомментировал в интервью радиостудии Sputnik Молдова, от чего будет зависеть новая цена на российский газ для Молдовы, пишет sputnik.md.

На вопрос о том, от чего зависит цена на газ – от политических аспектов или экономических, эксперт отметил, что "здесь, наверное, коррелируют друг с другом два аспекта – это политика и в любом случае экономика, но экономического содержания в вопросе газа, конечно, больше".

"Экономики, исходя из общемировых тенденций, наверное, должно быть больше", - сказал Пасечник.

По его мнению, несмотря на то что энергетический сектор всегда сильно политизирован, порой его политизируют искусственно, поэтому рассуждать в этом вопросе можно до бесконечности.

"Что касается нынешней цены на газ, то, вероятно, здесь будет какая-то индексация с учетом мировой конъюнктуры изменения цен на газ, но вряд ли она будет какой-то суперпрогрессивной. Я думаю, что решения могут быть компромиссными", - заключил собеседник.

"Молдовагаз" в настоящее время работает на основании контракта, который был подписан в 2008 году и впоследствии продлен на три года. Срок действия этого соглашения истекает 30 сентября 2021 года, и совет директоров компании "Молдовагаз" намерен продлить его еще на три года.
sputnik.md
  • Вчера, 18:52
  • DTV
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