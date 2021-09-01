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Новый вид работы по патенту

Новый вид работы по патенту

Перечень видов деятельности, которые осуществляют предприниматели, работающие по патенту, будет расширен. В адрес профильного комитета поступило обращение от предпринимателя. Он предложил добавить еще один вид деятельности в специальном налоговом режиме – патентная система налогообложения. Это ремонт велосипедов, электросамокатов и другой подобной техники. Чтобы создать условия для развития предпринимательской деятельности, в том числе малого бизнеса в ПМР, председатель Комитета по экономической политике Виктор Гузун вышел с законодательной инициативой.

«У нас, вы видите, набирают популярность и велопрогулки, развитие велоспорта, набирает популярность сдача в аренду электрических машинок, электросамокатов, велосипедов. И все это требует обслуживания и ремонта. Инициативные граждане нашей республики обратились в Верховный Совет, чтобы данный вид деятельности был включен в патентную систему», – пояснил свою законодательную инициативу председатель Комитета по экономической политике Виктор Гузун.

Законопроектом предлагается разрешить патентщикам ремонт велосипедов, самокатов, в том числе с электрическим двигателем, детских колясок, средств передвижения для инвалидов. Депутаты Комитета по экономической политике поддержали эту инициативу и будут рекомендовать Верховному Совету принять законопроект сразу в двух чтениях.
vspmr.org
  • Вчера, 18:58
  • DTV
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