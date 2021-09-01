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В Германии владельцы собак заплатили рекордную сумму налогов

В Германии владельцы собак заплатили рекордную сумму налогов

В 2020 году в Германии за счет налогообложения владельцев собак в государственный бюджет поступили 380 млн евро. Такие данные накануне обнародовало Федеральное статистическое ведомство ФРГ.

По сравнению с 2019 годом, сборы от налогообложения на содержание собаки в ФРГ увеличились на 2,7%. В 2021 году этот тренд продолжается: в первом квартале соответствующие налоговые поступления в казну составили уже 159 млн евро, что на 8,4% больше, чем в такой же период предыдущего года, передает korrespondent.net.

Несмотря на то, что количество домашних питомцев действительно могло увеличиться в связи с пандемией, тенденция к росту налоговых сборов была отмечена еще ранее. Как отмечают статистики, в 2010 году в бюджет по данной статье поступило лишь 258 млн евро.

В Германии после появления дома собаки владелец должен зарегистрировать ее в налоговой инспекции по местожительству. Размер налогов зависит от города или населенного пункта, налоги на бойцовских собак во многих городах выше. Если у кого-то несколько собак, то налоги придется платить за каждую в отдельности, а за каждую последующую – больше, чем за предыдущую.

Владельцы кошек от уплаты налогов в Германии пока освобождены. В стране проживает около 35 млн собак, кошек, хомячков и других домашних животных.
korrespondent.net
  • Сегодня, 08:48
  • DTV
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