Новая волна повышения цен на продукты питания: мясо стало дороже в среднем на 10 лей, овощи и фрукты – на 5-15 лей, в некоторых населенных пунктах наблюдается увеличение цены на продукт первой необходимости — хлеб, передает Noi.md со ссылкой на vedomosti.md.Происходит это на фоне стремительного и ежедневного роста стоимости топлива. Эксперты уверяют что это только начало, и жителям Молдовы в ближайшее время предстоит еще туже затянуть пояса, передает TV6.md.
Неделя для жителей Молдовы началась с повышения цен на мясо. Еще месяц назад оно в среднем стоило 65-75 лей, теперь же - за 85 лей. Бекон и сало стремятся догнать мясо: на Центральном рынке столицы эти позиции перевалили за 65 лей. На рынках столицы подешевели баклажаны и появился виноград Еще одно разочарование ждало покупателей, которые пришли за овощами и фруктами. Персики, например, поднялись в цене от 15 до 25 лей за килограмм, в зависимости от качества и сорта. Огурцы — с 10 выросли до 25 лей. Картошка стоит от 8 до 15, морковь в среднем по 10 лей, как и лук.
Покупатели таким положением дел крайне недовольны. «Наша страна деградирует, потому что повысили цены. У нас нет контроля. Они повысили цены, чтобы поднять бюджет, но это неправильно — из кармана людей пополнять бюджет», - отметил мужчина. «Помидоры, естественно, подорожали. Груши вообще обалдеть. Смотрю, 20-25 есть. Яблоки тоже, особенно когда смотришь, говорят, яблок очень много, большой урожай, их выбрасывают в поле, а яблоки, вон они, 8-10 леев», - сказала женщина. «И масло, и мука. Вообщем, все поднимают цены каждый божий день. А как мы будем жить? Я не знаю, и на что? Очень тяжело», - отметила другая женщина.
Кроме того в ряде населенных пунктов растет цена на хлеб. Так, на днях в Каушанах он подорожал на 30-50 банов. Такая же картина в Бельцах и Сороках. Хотя, по словам специалистов, в нынешнем году собран рекордный урожай зерновых – 1,5 млн тонн.
Эксперты считают, что рост цен стал следствием экономического кризиса, начавшегося еще в период пандемии. «Рост цен идет с 1 января. В среднем повысились цены на все продукты питания — от 35% до 100%. На некоторые — на 250%. Цены поднимутся и падать не будут, стабилизации не будет», - сказал экономический эксперт Георгий Костандаки. По словам эксперта, кроме продуктов, увеличение цен коснется коммунальных услуг и стоимости жилья. Георгий Костандаки уверен, что ближайшую волну роста стоимости продуктов питания, промышленные товары, топливо и энергоносители стоит ожидать уже в конце этого месяца.