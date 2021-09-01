Правительство ведет постоянную работу по совершенствованию системы контроля над добычей и реализацией полезных ископаемых. Положение дел в данной сфере находится на постоянном контроле у Главы государства. Выявленные нарушения привели к усилению ряда существующих мер и внедрению новых механизмов. Сегодня Александр Мартынов ознакомился с ходом исполнения данных ранее поручений.
Так, профильные ведомства представили консолидированную позицию по вопросу целесообразности размещения пунктов весового контроля транспортных средств, осуществляющих транспортировку песчано-гравийной смеси, сообщает пресс-служба Правительства.
Вице-премьер – министр экономического развития Сергей Оболоник озвучил согласованное мнение всех участников обсуждения, отметив, что объемы промышленных перевозок и их отрицательное влияние на состояние покрытия автомобильных дорог многократно превышает действия по сохранению дорожного покрытия.
«Суммы нанесенного ущерба несопоставимы с суммами, направляемыми на восстановление дорожного покрытия», - подчеркнул он.
С целью осуществления контроля над большегрузным транспортом предлагается обустроить четыре пункта весового контроля в районе Бендер, в Слободзейском, Дубоссарском и Рыбницком районах. Предполагается, что здесь будут размещены не только приборы определения веса, но и камеры видеонаблюдения, которые будут включены в общую сеть таможенных органов.
Строительство таких локаций потребует серьезных вложений, но, по мнению специалистов, это позволит оказать прямое влияние на финансовые потоки.
«Практика размещения весовых на главных логистических узлах является неотъемлемым элементом контроля за перемещением грузов на территории любого государства. Эта норма распространяется не только на перевозку инертных материалов, а является элементом стандартного контроля грузопотока», - подчеркнул Сергей Оболоник.
По поручению Председателя Правительства вопрос будет детально изучен, и подготовлено экономическое обоснование внедрения такой системы контроля в сфере грузовых перевозок. Функционал по его осуществлению готово на себя взять Министерство внутренних дел, в структуре которого в таком случае предполагается создание отдельного подразделения.
Кроме того, работа сконцентрирована на разработке предложений по внесению изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Изучается возможность внедрения существенных штрафных санкций за нарушение запрещающих или ограничивающих знаков дорожного движения для большегрузного транспорта. При чем предлагается 50% уплаченных штрафов направлять в Дорожный фонд.
Пока идет обсуждение нового для республики механизма, на данный момент уже реализуется инструментарий контроля объема вывозимых инертных материалов через оборудование юридических лиц, осуществляющих добычу полезных ископаемых. Для этого установлены камеры наблюдения и поверенные весовые в местах добычи.
В республике сложилась ситуация, когда фиксируется существенное отклонение внутренних цен на нерудные строительные материалы от экспортных, которые значительно ниже. В целях предотвращения занижения стоимости полезных ископаемых при их вывозе и полноты репатриации валютной выручки был проведен ряд мероприятий, связанных с введением, развитием и совершенствованием системы индикативных цен. Механизм доказал свою эффективность: средние цены по экспорту увеличены в сравнении с прошлогодними.
«Если песок вывозился по 3,42 доллара за тонну, то сейчас это 4,06 доллара. Рост практически на 15%. Гравий 3,52 доллара был, а сейчас – 5,35 долларов. ПГС был 3 доллара, сейчас – 4,17 доллара, рост на 25%», - доложил Вице-премьер.
Одно из поручений касалось изучения на местах ситуации с оснащенностью ограничительными и запрещающими знаками дорожного движения на проблемных участках дорог, по которым нельзя передвигаться большегрузному транспорту. В городах и районах республики неучтенных участков не выявлено, что говорит о разумном подходе местных властей к вопросам эксплуатации транспортных артерий. gov-pmr.org