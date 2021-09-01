Парламентская Комиссия по экономике, бюджету и финансам утвердила сегодня отчет по законопроекту, направленному на обеспечение прозрачности заработной платы отдельных категорий государственных руководителей.
Поправки предусматривают, что министерство финансов РМ до 1 мая каждого года будет публиковать на своем веб-сайте размер базовой заработной платы за текущий год лиц, занимающих общественные должности, сотрудников кабинета министров, государственных служащих высшего звена, руководителей и заместителей руководителей государственных учреждений, подчиненных правительству, передает moldpres.md
Будет опубликована общая сумма вознаграждения, включая оклады, надбавки, компенсации.
Авторы инициативы, депутаты PAS Думитру Алайба и Раду Мариан утверждают, что доходы чиновников и высокопоставленных лиц можно оценить по уже общедоступной информации, но гражданам трудно получить к ним доступ из-за способа ее публикации - деклараций об имуществе и интересах.