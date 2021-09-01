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В Молдове зарплаты высокопоставленных чиновников станут достоянием общественности

В Молдове зарплаты высокопоставленных чиновников станут достоянием общественности

Парламентская Комиссия по экономике, бюджету и финансам утвердила сегодня отчет по законопроекту, направленному на обеспечение прозрачности заработной платы отдельных категорий государственных руководителей.

Поправки предусматривают, что министерство финансов РМ до 1 мая каждого года будет публиковать на своем веб-сайте размер базовой заработной платы за текущий год лиц, занимающих общественные должности, сотрудников кабинета министров, государственных служащих высшего звена, руководителей и заместителей руководителей государственных учреждений, подчиненных правительству, передает moldpres.md

Будет опубликована общая сумма вознаграждения, включая оклады, надбавки, компенсации.

Авторы инициативы, депутаты PAS Думитру Алайба и Раду Мариан утверждают, что доходы чиновников и высокопоставленных лиц можно оценить по уже общедоступной информации, но гражданам трудно получить к ним доступ из-за способа ее публикации - деклараций об имуществе и интересах.

moldpres.md
  • Сегодня, 20:16
  • DTV
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