Кабмин Украины с 20 сентября отменил самоизоляцию для иностранцев, которые находятся в стране транзитом и обязуются покинуть ее в течение 48 часов. Об этом сообщает Госпогранслужба в среду, 15 сентября.
С 20 сентября иностранцы и лица без гражданства, которые въезжают в Украину с целью транзита и имеют документы, подтверждающие выезд из страны в течение 48 часов, освобождаются от самоизоляции. Им также не нужно делать тесты на COVID в Украине и устанавливать приложение Вдома, передает korrespondent.net.
В то же время остается в силе требование для иностранцев и владельцев вида на жительство иметь страховой полис, выданный зарегистрированной в Украине компанией, который покрывает расходы на лечение COVID и обсервацию.
Также иностранцам, владельцам вида на жительство и лицам без гражданства для въезда в Украину нужно иметь один из указанных документов:
подтверждение получения одной или нескольких доз вакцины против COVID-19, включенных в перечень ВОЗ;
COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию, отрицательный результат теста методом ПЦР или выздоровление от COVID-19;
отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена, сделанный не более чем за 72 часа до въезда.
При этом справки о тестировании и вакцинации не требуются от детей до 12 лет.
Наконец, иностранцы старше 18 лет, которые не вакцинированы, должны иметь отрицательный результат теста и установить приложение Вдома для контроля самоизоляции. Она прекращается, если в течение 72 часов с момента въезда будет получен еще один отрицательный тест.
Напомним, что ранее Минздрав перечислил новые карантинные ограничения. Правительство утвердило новые правила карантина, которые будут действовать в желтой и красной зонах. korrespondent.net