Dnestr.TV

 
0

Украина отменила самоизоляцию для иностранцев при транзите

Украина отменила самоизоляцию для иностранцев при транзите

Кабмин Украины с 20 сентября отменил самоизоляцию для иностранцев, которые находятся в стране транзитом и обязуются покинуть ее в течение 48 часов. Об этом сообщает Госпогранслужба в среду, 15 сентября.

С 20 сентября иностранцы и лица без гражданства, которые въезжают в Украину с целью транзита и имеют документы, подтверждающие выезд из страны в течение 48 часов, освобождаются от самоизоляции. Им также не нужно делать тесты на COVID в Украине и устанавливать приложение Вдома, передает korrespondent.net.

В то же время остается в силе требование для иностранцев и владельцев вида на жительство иметь страховой полис, выданный зарегистрированной в Украине компанией, который покрывает расходы на лечение COVID и обсервацию.

Также иностранцам, владельцам вида на жительство и лицам без гражданства для въезда в Украину нужно иметь один из указанных документов:

подтверждение получения одной или нескольких доз вакцины против COVID-19, включенных в перечень ВОЗ;

COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию, отрицательный результат теста методом ПЦР или выздоровление от COVID-19;

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена, сделанный не более чем за 72 часа до въезда.

При этом справки о тестировании и вакцинации не требуются от детей до 12 лет.

Наконец, иностранцы старше 18 лет, которые не вакцинированы, должны иметь отрицательный результат теста и установить приложение Вдома для контроля самоизоляции. Она прекращается, если в течение 72 часов с момента въезда будет получен еще один отрицательный тест.

Напомним, что ранее Минздрав перечислил новые карантинные ограничения. Правительство утвердило новые правила карантина, которые будут действовать в желтой и красной зонах.
korrespondent.net
  • Сегодня, 20:19
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В добрый путь! 1 сентября в Бендерской гимназии №2
  • Врач обратился в Раввинский суд по поводу коронавирусно ...
  • Автомобилям с номерами Приднестровья запрещено движение ...
  • Швеция и ООН поддерживают новые проекты по укреплению п ...
  • Украина начала пропускать автомобили на приднестровских ...
  • Смогут ли граждане Молдовы попасть в Россию в сентябре?
  • Одесская таможня опровергла отсрочку запрета на приднес ...
  • Про нас иначе. Без труда не выловишь и рыбку из пруда
  • Нам здесь жить
  • «Зелёный» пресс-тур в Ягорлык

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В добрый путь! 1 сентября в Бендерской гимназии №2
  • Врач обратился в Раввинский суд по поводу коронавирусно ...
  • Автомобилям с номерами Приднестровья запрещено движение ...
  • Швеция и ООН поддерживают новые проекты по укреплению п ...
  • Украина начала пропускать автомобили на приднестровских ...
  • Смогут ли граждане Молдовы попасть в Россию в сентябре?
  • Одесская таможня опровергла отсрочку запрета на приднес ...
  • Про нас иначе. Без труда не выловишь и рыбку из пруда
  • Нам здесь жить
  • «Зелёный» пресс-тур в Ягорлык
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна