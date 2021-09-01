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Заболеваемость туберкулёзом в Приднестровье идёт на спад

Заболеваемость туберкулёзом в Приднестровье идёт на спад

Лечение в республиканской туберкулёзной больнице, расположенной в Бендерах, на данный момент проходят 66 пациентов. Стационар рассчитан на 200 коек.

Главный врач больницы Сергей Осадчий говорит, что по сравнению с прошлым годом количество новых случаев туберкулёза уменьшается. Так, в первом полугодии 2020 года было зафиксировано 144 новых случая, а за шесть месяцев 2021 года их количество сократилось до 132, сообщает novostipmr.com.

«Это связано не только с тем, что люди стали меньше болеть. Зачастую – с низкой выявляемостью из-за пандемии коронавируса. Многие в первую, вторую и третью волны боялись обращаться к врачам, да и вообще посещать медучреждения. Во многом именно поэтому заболевание не было выявлено и, соответственно, человек не был взят на учёт», - пояснил Сергей Осадчий.

Тем не менее, как отметил специалист, ежегодно заболеваемость туберкулёзом идёт на спад. Общее количество заболевших сокращается на 5-6%.

Наиболее эффективным методом выявления туберкулёза является флюорографическое исследование. Если говорить о динамике его прохождения, то в 2018-2019 гг. обследование прошли 85-86% населения республики. В 2020 году наблюдался резкий спад – флюорографию сделали 60% жителей. В 2021 году охват исследованием за 8 месяцев составил 40-50%.

Напомним, что от туберкулёза в Приднестровье лечат в двух медучреждениях: в Республиканской туббольнице в Бендерах и в отделении лёгочного туберкулёза Дубоссарской центральной районной больницы.
novostipmr.com
  • Сегодня, 20:25
  • DTV
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