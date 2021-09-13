Болельщиков из числа граждан иностранных государств, въезжающих в Приднестровье на автомобилях, зарегистрированных за рубежом (за исключением стран СНГ) и направляющихся на матчи Лиги чемпионов УЕФА, в 2021-2022 годах освободят от уплаты так называемого сбора-виньетки. Соответствующее постановление Правительства ПМР опубликовано на сайте Министерства экономического развития республики.
Для освобождения от уплаты сбора иностранному гражданину достаточно предъявить документ, в том числе и электронный, подтверждающий возможность его личного присутствия на матче, пишет novostipmr.com.
В соответствии с приднестровским законодательством сбор-виньетка распространяется на легковые автомобили, микроавтобусы, грузовые машины вместимостью до 3,5 тонн, мотоциклы и мопеды, которые стоят на учете в иностранных государствах и ввозятся иностранными гражданами временно для личного пользования. Он включает в себя сбор за таможенные операции, частичную уплату таможенной пошлины, налога, а также сбор за въезд и проезд по автомобильным дорогам Приднестровской Молдавской Республики. novostipmr.com