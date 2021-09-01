После того, как минздрав РМ вынес на общественное обсуждение проект постановления правительства «Об утверждении законопроекта о внесении изменений в Закон об установлении мер чрезвычайного положения в области здравоохранения и внесении изменений в некоторые нормативные акты», документ о том, что пособие размеров в 100 тысяч леев не будет выдано в случае смерти медицинского работника, зараженного COVID-19, если он не был вакцинирован, профсоюзы здравоохранения отреагировали на это, сообщает Noi.md.
«Установив единовременное пособие в размере 16 тыс леев за заражение и, соответственно, единовременное пособие в размере 100 тыс леев в случае смерти исключительно для вакцинированного медицинского персонала, нарушаются положения ст. 8 Трудового кодекса о запрещении дискриминации в сфере труда, согласно которым в трудовых отношениях действует принцип равноправия всех работников. Соответственно, включение в проект фразы “медицинский персонал, вакцинированный от COVID-19” считается дискриминационным. Или социальная политика государства должна быть одинаково ориентирована для работников, независимо от статуса “привитого” или “непривитого”, — указывается в обращении.
Федерация профсоюзов РМ предлагает:
«Предоставление единовременного пособие в размере 16 тыс леев за заражение и, соответственно, единовременного пособия в размере 100 тыс леев в случае смерти, в том числе для сотрудников, занятых в бесплатной / индивидуальной практике семейного врача, и для сотрудников, работающих в частных институтах первичной медико-санитарной помощи, а также для стоматологического медицинского персонала, особенно в случае оказания неотложной стоматологической помощи, которая работает в условиях высокого риска заражения; Включение сотрудников Национального агентства общественного здравоохранения, участвующих в диагностике и эпиднадзоре за случаями и вспышками COVID-19, которые умерли в результате заражения COVID-19 на работе, в категории сотрудников, имеющих право на получение единого пособия размером в 100 тысяч леев; Сохранение права на получение единовременного пособия в размере 100 тыс леев в случае смерти медицинского персонала медицинских служб, непосредственно участвующего в проведении медицинских мероприятий по борьбе с COVID-19 (согласно проекту, предложенному для утверждения, эта категория персонала больше не входит в категории сотрудников, имеющих на это право)», — поясняют профсоюзные деятели.
Realitatea.md заявляет, что это не окончательное решение. Рассматриваемый документ был передан на общественное обсуждение, которое завершится 19 сентября. Noi.md