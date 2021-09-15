Dnestr.TV

 
0

В Сербии принят закон о защите кириллицы

В Сербии принят закон о защите кириллицы

Парламент Сербии принял закон об использовании языков в общественной жизни, защите и сохранении кириллического алфавита. Благодаря этому закону будет урегулировано использование сербского языка и меры по защите кириллицы. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба телеканала РТРС.

«Сегодня, в День сербского единства, свободы и национального флага, народная скупщина поддержала закон «Об употреблении сербского языка в общественной жизни и о защите и сохранении кириллического письма», — сказали в пресс-службе.

Закон был принят единогласно, за его утверждение проголосовали все депутаты из 191 присутствующего на заседании, пишет iz.ru.

Данный законопроект вводит дополнительные меры, которые будут направлены на развитие сербского языка и кириллицы, а также культурных и национальных ценностей. Он предусматривает более широкое использование кириллического алфавита в общественной жизни сербов в плане его исторического, культурного и формирующего национальное самосознание значений.

Утверждение данного закона обяжет все организации страны, которые ведут деятельность с участием значительной доли государственного капитала, использовать кириллицу.

Культурные и другие мероприятия, которые финансируются или софинансируются из государственных средств, должны будут иметь логотип, созданный с использованием кириллицы. В то же время обязанность использовать кириллический алфавит уже предусмотрена законом о служебном использовании языка и алфавита для государственных, краевых и местных органов власти, государственных служб и компаний.

Кроме того, законопроект включает стимулирующие меры, ориентированные на частный сектор и на средства массовой информации, которые находятся в частной собственности. Они предусматривают возможность введения налоговых послаблений и других административных льгот для субъектов, решивших использовать в своей работе кириллицу. Вместе с этим документ подразумевает создание специального правительственного совета по сербскому языку, который будет отслеживать и анализировать использование языка в общественной жизни и принимать меры по защите и сохранению кириллицы.

Напомним, что в начале сентября правительство Сербии приняло проект закона об использовании языка в общественном пространстве и защите кириллического письма и направило его на обсуждение в парламент.

Латинский алфавит наравне с традиционным кириллическим появился в сербском языке после образования Королевства сербов, хорватов и словенцев в рамках идеологии югославизации Балкан. Однако хорваты и словенцы, использовавшие латиницу, в ответ не стали утверждать кириллическое письмо. Впоследствии кириллица стала объектом атаки со стороны антисербских сел — ее запрещали австро-венгерские оккупанты Боснии.

После начала войны в Боснии и Герцеговине Республика Сербская принципиально начала использовать исключительно кириллический алфавит. В то же время в самой Сербии, согласно исследованию, проведенному в 2014 году, 47% населения страны в повседневной жизни отдает предпочтение латинице. Это привело к тому, что руководство страны применило меры по защите родного языка (фактически сербский язык практически ничем не отличается от хорватского, бошнякского и черногорского, за исключением некоторых норм произношения и алфавита). Исключительно кириллицу также принципиально использует Сербская православная церковь.
iz.ru
  • Сегодня, 08:25
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Врач обратился в Раввинский суд по поводу коронавирусно ...
  • В добрый путь! 1 сентября в Бендерской гимназии №2
  • Автомобилям с номерами Приднестровья запрещено движение ...
  • Швеция и ООН поддерживают новые проекты по укреплению п ...
  • Украина начала пропускать автомобили на приднестровских ...
  • Смогут ли граждане Молдовы попасть в Россию в сентябре?
  • Одесская таможня опровергла отсрочку запрета на приднес ...
  • Про нас иначе. Без труда не выловишь и рыбку из пруда
  • Нам здесь жить
  • «Зелёный» пресс-тур в Ягорлык

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Врач обратился в Раввинский суд по поводу коронавирусно ...
  • В добрый путь! 1 сентября в Бендерской гимназии №2
  • Автомобилям с номерами Приднестровья запрещено движение ...
  • Швеция и ООН поддерживают новые проекты по укреплению п ...
  • Украина начала пропускать автомобили на приднестровских ...
  • Смогут ли граждане Молдовы попасть в Россию в сентябре?
  • Одесская таможня опровергла отсрочку запрета на приднес ...
  • Про нас иначе. Без труда не выловишь и рыбку из пруда
  • Нам здесь жить
  • «Зелёный» пресс-тур в Ягорлык
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна