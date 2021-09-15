Неизвестные обстреляли с территории Украины из охотничьего ружья пограничный знак Белоруссии. Об этом в среду, 15 сентября, сообщает Госпогранкомитет республики.
По его данным, пограничники заставы «Сварынь» обнаружили повреждения пограничного столба и щитка с изображением государственного герба Республики Беларусь в виде пробоин от дроби.
По факту произошедшего начато разбирательство. В ведомстве предположили, что выстрелы произведены из охотничьего ружья, передает iz.ru.
Такую же версию выдвинула и госпогранслужба Украины (ГПСУ), сообщает издание «Корреспондент». Официальный представитель ГПСУ Андрей Демченко предположил, что стреляли с лодки.
«Характер местности — болотисто-кустарниковая — делает невозможным пешее движение лиц в этой местности, и признаков пребывания лиц у пограничного знака не обнаружено», — уточнил он.
По словам Демченко, использованных гильз от охотничьего оружия обнаружено не было.
Представитель ГПСУ добавил, что белорусская сторона не предъявляла никаких претензий или обвинений в адрес украинских пограничников.
Накануне министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба указал на то, что границы Украины в настоящее время недостаточно защищены. По мнению главы ведомства, граница абсолютно уязвима для групп диверсантов, а также для мигрантов из Белоруссии.
В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко в начале августа поручил силовикам усилить охрану государственной границы страны, призвав закрыть «каждый ее метр». Глава государства подчеркнул, что «ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна». iz.ru