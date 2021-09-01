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Мадридский "Атлетико" присматривается к защитнику из "Шерифа"

Мадридский "Атлетико" присматривается к защитнику из "Шерифа"

Мадридский "Атлетико", нуждающийся в укреплении левого фланга обороны, присматривается к бразильскому защитнику "Шерифа" Кристиано да Силва. По крайней мере, так утверждает не самое известное испанское издание Todofichajes.com, название которого можно перевести как "Все трансферы", пишет moldfootball.com.

В "Атлетико" сомневаются, что 28-летний бразилец сможет заиграть на таком высоком уровне, как чемпионат Испании, поэтому лишь присматривают за ним, рассматривая и другие кандидатуры, пишет издание. Однако, если сойдутся все звезды, то мадридский клуб может сделать предложение.

Напомним, Кристиано отдал обе голевые передачи в победном матче "Шерифа" в Лиге Чемпионов над "Шахтером" (2:0).

Источник: moldfootball.com
  • Сегодня, 20:13
  • DTV
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