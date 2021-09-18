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Приднестровские каноисты завоевали золото чемпионата мира в Дании

Приднестровские каноисты завоевали золото чемпионата мира в Дании

Приднестровские каноисты Кирилл Шамшурин и Владислав Чеботарь выиграли золотые медали на дистанции 1000 метров на чемпионате мира в Копенгагене (Дания). Они финишировали со временем 3 минуты 32,83 секунды.

Спортсмены выступили в паре впервые и сразу принесли отличный результат, сообщили в телеграм-канале Госслужбы по спорту ПМР.

Второе место – у польских гребцов Виктора Глазунова и Томаша Барняка, третьими стали представители Кубы Сергей Мадригаль и Фернандо Энрикес.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ завершится завтра, 19 сентября.

  • Сегодня, 20:40
  • DTV
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