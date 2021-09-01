Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) обновило условия въезда в другие страны для граждан Молдовы.
Основные правила для въезжающих в Украину не изменились. Для въезда на территорию Украины необходимо предъявить на границе:
страховой медицинский полис, оформленный страховой компанией, имеющей представительство на Украине;
сертификат о вакцинации от COVID-19 хотя бы первой дозой одной из вакцин, признанных ВОЗ: Fizer/BioNTech, AstraZeneca/Vaxzevria, AstraZeneca/Covishield (India), AstraZeneca/SKBio (South Korea), Moderna/Spikevax, Sinopharm, CoronaVac (Sinovac) или Johnson & Johnson’s (Janssen);
отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на ковид, проведённого не более чем за 72 часа до пересечения границы.
Детям до 12 лет из перечисленных документов нужен только страховой полис.
Документы должны быть на английском языке или с переводом на английским язык.
Полис медицинского страхования, в том числе на детей, должен быть оформлен не менее чем на 14 дней, даже если срок пребывания составляет менее двух недель. Если период пребывания превышает 14 дней, полис медицинского страхования должен быть на весь ожидаемый период пребывания.
От обязательного карантина по приезде граждан старше 18 лет освобождает только сертификат о вакцинации. Предъявившие ПЦР-тест всё равно должны находиться в самоизоляции в течение 10 дней, которые начинаются через 72 часа после пересечения границы. Прервать карантин можно только в случае, если по приезде сделать повторный тест.
С 20 сентября изменяются правила транзита. Иностранцы и лица без гражданства, которые въезжают в Украину с целью транзита и имеют документы, подтверждающие выезд из страны в течение 48 часов, например, билет на автобус или самолёт, освобождаются от самоизоляции, установки приложения «Вдома» и прохождения повторного тестирования в Украине. До 20 сентября на транзит отводилось до 72 часов.
Румыния 16 сентября обновила список стран с высоким риском эпидемиологического риска. Молдова перешла из зеленой зоны в оранжевую. По-прежнему въезжать в Румынию могут все обладатели биометрических паспортов независимо от цели поездки, но по приезде иностранцам необходимо соблюдать 14-дневный карантин.
Те, кто прибыл в Румынию из желтой зоны, не попадают в карантин, при условии предъявления одного из следующих документов:
сертификата о вакцинации против COVID-19. С момента завершения вакцинации должно пройти не менее 10 днеи ;
документа, подтверждающего, что гражданин переболел COVID-19, в течение последних 180 днеи ;
отрицательного результата ПЦР-теста на ковид, проведённого не более чем за 72 часа до пересечения границы.
Карантин длится 14 дней, но на восьмой день изоляции можно сдать тест, и если результат отрицательный, то на десятый день карантин считается оконченным.