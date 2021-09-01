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В ЕС предложили изменить Шенген из-за наплыва нелегальных мигрантов

В ЕС предложили изменить Шенген из-за наплыва нелегальных мигрантов

ЕС собирается реформировать Шенгенское соглашение так, чтобы защитить границы Евросоюза от наплыва нелегальных мигрантов, заявила, выступая в Европарламенте, глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, ее слова приводятся на сайте ЕК.

Эту тему фон дер Ляйен затронула в контексте миграционного кризиса на границе стран ЕС и Белоруссии.

«Люди не являются разменной монетой. Посмотрите, что произошло у наших границ с Белоруссией. Минский режим просто использовал людей: они посадили их в самолеты и буквально толкнули к границам Европы. Этого нельзя терпеть», — подчеркнула глава ЕК, отозвавшись о произошедшем как о «гибридной атаке по дестабилизации Европы», передает rbc.ru.

Евросоюз, по словам фон дер Ляйен, и дальше продолжит поддерживать в сложившейся ситуации Литву, Латвию и Польшу.

Однако произошедший кризис, заметила глава Еврокомиссии, — не единичный случай. «Подобные инциденты мы видели и на других границах. И мы можем ожидать, что увидим это снова», — добавила фон дер Ляйен, подчеркнув, что именно поэтому «в рамках работы [ЕС] по [реформированию] Шенгена [представители Евросоюза] будут искать новые способы реагирования на такую агрессию, чтобы обеспечивать единство в защите внешних границ» объединения.

Страны Евросоюза глава ЕК призвала в связи с этим ускорить работу по новому «пакту о миграции». В чем именно он будет заключаться, фон дер Ляйен не пояснила, заметив только, что, если «спросить большинство европейцев, они согласятся: мы должны действовать, чтобы ограничить нелегальную миграцию, но также действовать, чтобы предоставить убежище тем, кто вынужден бежать» со своей родины.

Миграционный кризис на границе стран ЕС и Белоруссии начался после того, как Евросоюз принял пакет санкций против Минска из-за экстренной посадки на территории Белоруссии самолета с бывшим сооснователем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем на борту. Президент Белоруссии Александр Лукашенко следом за этим заявил, что республика больше не будет помогать западным странам контролировать незаконную миграцию на своих границах.

В итоге из-за наплыва нелегальных мигрантов Литва и Польша объявили на границах с Белоруссией режим ЧП.
rbc.ru
  • Сегодня, 05:37
  • DTV
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