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В Молдове серьезно взлетят тарифы на газ

В Молдове серьезно взлетят тарифы на газ

"Молдовагаз” обратится к НАРЭ с запросом об увеличении тарифа на газ для конечного потребителя с 4 леев 30 банов до 6 леев за кубометр. Новый тариф может вступить в силу уже в октябре.

Информацию для портала UNIMEDIA подтвердил директор предприятия Вадим Чебан, пишет kp.md.

– Если контракт с “Газпромом” будет продлён, у нас будут все предпосылки для увеличения тарифа. Начиная с 4 триместра стоимость газа будет выше. Прогнозируем рост на 35%, до 6 леев. Таким образом, мы возвращаемся к тарифам 2015-2016 годов, когда кубометр стоил 6,2 лея, – сказал Чебан.

Напомним, в 2019 году Игорь Додон договорился с Владимиром Путиным о снижении цены на газ для Молдовы. Тариф не только не вырос, но и, наоборот, снизился. Нынешний президент и правительство решили не участвовать в переговорах по газу, возложив всю ответственность за это на “Молдовагаз”.

kp.md
  • Сегодня, 05:42
  • DTV
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