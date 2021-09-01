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«Единая Россия» лидирует в 194 одномандатных округах
Кандидаты от «Единой России» лидируют на выборах в Госдуму в 194 одномандатных округах из 225, свидетельствуют предварительные данные ЦИК после обработки 50,81% протоколов.
Второе место занимает КПРФ, чьи кандидаты, по предварительной информации, побеждают в 16 округах, на третьем — кандидаты «Справедливой России — За правду», лидирующие в семи округах.
В трех округах лидируют самовыдвиженцы, еще в пяти — по одному кандидату от ЛДПР, «Яблока», «Родины», Партии роста и «Гражданской платформы».
- Сегодня, 05:46
- DTV
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