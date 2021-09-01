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Одесский припортовый завод остановил свою работу

Одесский припортовый завод остановил свою работу

Основным сырьем для предприятия является природный газ, цена которого в последнее время поднялась до рекордного уровня.
Одесский припортовый завод снова останавливается. Об этом в воскресенье, 19 сентября, заявил первый заместитель директора предприятия Николай Щуриков в Facebook.

По словам чиновника, боле нет никаких возможностей стабилизировать и наладить работу завода. Он также указал на техническое состояние завода, назвав его "наихудшим за последние годы", пишет korrespondent.net.

"К сожалению "окно возможностей" для стабилизации завода закрылось. Каждая новая власть делает одинаковые ошибки, пытаясь выдавить из завода все что возможно, а учитывая, что с 2004-го власть только деградирует, то сегодняшние техническое состояние завода наихудшее за последние годы", - написал Щуриков.

Как вариант спасения предприятия замдиректора ОПЗ называет его приватизацию.

"Надеюсь, что теперь, когда не из чего греть руки, которые ничего не брали, то есть шанс провести приватизацию", - написал замдиректора ОПЗ.
В последние годы припортовый завод работал по давальческой схеме - получал сырье от поставщика, который оплачивал его переработку и получал готовый продукт - аммиак, карбамид и другую химическую продукцию.

Напомним, в Украине в течение 2021-2023 годов планируют приватизировать 737 госпредприятий.
korrespondent.net
  • Сегодня, 05:57
  • DTV
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