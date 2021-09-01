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В Уголовном кодексе Украины появится новая статья

В Уголовном кодексе Украины появится новая статья

За подделку паспортов вакцинации от коронавируса власти Украины планируют ввести отдельную уголовную статью. С таким заявлением выступил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире программы Свобода слова в понедельник, 20 сентября.

"На ближайшем заседании правительства мы рассмотрим проект изменений в Уголовный кодекс, где подделка "ковидных" сертификатов будет выведена в отдельную уголовную статью", - отметил глава МОЗ.

При этом министр предупредил, что медикам, которых уличат в приобретении или продаже поддельных COVID-сертификатов либо ПЛР-тестов, не стоит рассчитывать на помощь ведомства, передает korrespondent.net.

"Если кто-то из медицинских работников будет задействован в этой схеме, не надейтесь ни на какую поддержку со стороны министерства здравоохранения. Этого не может быть в тот момент, когда мы все настроены на противодействие коронавирусной болезни. Нельзя дискредитировать компании иммунопрофилактики еще и таким способом", - подчеркнул Ляшко.

Наконец, он информировал, что для недопущения распространения поддельных COVID-сертификатов будет установлен жесткий контроль, соответствующие спецоперации Министерства внутренних дел, Национальной полиции, Службы безопасности уже проходят.

Как сообщалось, Минздрав вместе с Нацполицией и СБУ работает над выявлением случаев подделки документов о вакцинации от COVID-19, все они тщательно расследуются.
korrespondent.net
  • Сегодня, 05:54
  • DTV
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