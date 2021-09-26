Dnestr.TV

 
0

Учения десантников прошли на Украине с участием войск США

Учения десантников прошли на Украине с участием войск США

В рамках многонациональных учений Rapid Trident — 2021 состоялось совместное десантирование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), военнослужащих США и других подразделений стран-партнеров, сообщило командование Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.

«Десантирование происходило с военно-транспортных самолетов ВС США С-130 „Геркулес“, с применением американских десантных парашютных систем Т-11 с высоты 400 метров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне личный состав, имеющий опыт десантирования из украинских десантных парашютных систем и различных типов летательных аппаратов ВС Украины, прошел соответствующую доподготовку под руководством инструкторов ВС США, передает eadaily.com.

Украинско-американские военные учения Rapid Trident-2021 стартовали 20 сентября во Львовской области. Они продлятся по 1 октября 2021 года. В них примут участие около 6 тысяч военнослужащих.

Помимо США и Украины, в учениях участвуют военнослужащие еще 13 стран: Болгарии, Канады, Грузии, Германии, Италии, Иордании, Литвы, Молдовы, Пакистана, Польши, Румынии, Турции и Великобритании. Кроме того, к маневрам привлечен личный состав литовско-польско-украинской бригады.

eadaily.com
  • Сегодня, 07:27
  • DTV
  • Просмотров: 18
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В добрый путь! 1 сентября в Бендерской гимназии №2
  • Автомобилям с номерами Приднестровья запрещено движение ...
  • Швеция и ООН поддерживают новые проекты по укреплению п ...
  • Украина начала пропускать автомобили на приднестровских ...
  • Про нас иначе. Без труда не выловишь и рыбку из пруда
  • Смогут ли граждане Молдовы попасть в Россию в сентябре?
  • Одесская таможня опровергла отсрочку запрета на приднес ...
  • Прожить на минимуме
  • Занимательные цифры Приднестровья
  • Решение по авто с приднестровскими номерами: сроки запр ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В добрый путь! 1 сентября в Бендерской гимназии №2
  • Автомобилям с номерами Приднестровья запрещено движение ...
  • Швеция и ООН поддерживают новые проекты по укреплению п ...
  • Украина начала пропускать автомобили на приднестровских ...
  • Про нас иначе. Без труда не выловишь и рыбку из пруда
  • Смогут ли граждане Молдовы попасть в Россию в сентябре?
  • Одесская таможня опровергла отсрочку запрета на приднес ...
  • Прожить на минимуме
  • Занимательные цифры Приднестровья
  • Решение по авто с приднестровскими номерами: сроки запр ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна