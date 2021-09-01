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Более 6 тысяч отработанных ламп утилизировали с начала года

Более 6 тысяч отработанных ламп утилизировали с начала года

В 2021 году Государственной службой экологического контроля и охраны окружающей среды было направлено на обезвреживание 6030 штук отработанных ртутьсодержащих ламп. Заявки были поданы от 14 государственных бюджетных организаций республики.

Опасные отходы направили в специализированное предприятие ООО «Экостан», где они прошли процесс демеркуризации. На эти мероприятия из Республиканского экологического фонда ПМР было выделено 30 тыс. рублей, сообщили в ведомстве, пишет novostipmr.com.

По отчётам территориальных управлений сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов, а также Министерства просвещения, по состоянию на 1 января 2021 года на территории бюджетных государственных, муниципальных организаций городов и районов накопилось сверхлимитное количество отработанных ртутьсодержащих ламп – свыше 12 тысяч штук.

В Госслужбе экологического контроля напоминают, что по закону организации должны принимать эффективные меры по уменьшению объёмов образования и обезвреживанию, переработке, безопасному складированию или захоронению производственных, бытовых и иных отходов.

Отметим, что в населённых пунктах республики действуют пункты приёма и временного накопления отработанных ртутьсодержащих ламп, куда могут обращаться местные жители. Адреса доступны по ссылке.

novostipmr.com
  • Вчера, 09:37
  • DTV
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