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Начались испытания новой вакцины «Бетувакс»

Начались испытания новой вакцины «Бетувакс»

Минздрав РФ одобрил начало клинических испытаний вакцины «Бетувакс»
Министерство здравоохранения разрешило провести клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Бетувакс», говорится в Государственном реестре лекарственных средств. Препарат произведен «Институтом новых медицинских технологий».

Исследование началось 27 сентября и будет проводиться до 31 августа 2022 г. В I-II фазах испытаний примут участие 170 добровольцев. Клинические исследования пройдут в НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева и в «Медицинском центре Эко-безопасность» в Санкт-Петербурге, а также в «Центре профессиональной медицины» в Перми. Исследовать будут две дозировки вакцины: 10 мкг/мл и 40 мкг/мл, сообщает vedomosti.ru
Новая вакцина создана из природных частиц, которые копируют частицы вируса, содержащие определенный белок (поверхностный антиген). Разработчики отмечают, что «Бетувакс-КоВ-2» можно будет быстро адаптировать под новые штаммы COVID-19. Она не несет в себе генетического материала, не имеет лишней антигенной нагрузки и дополнительных консервантов, что, в свою очередь, значительно уменьшает побочные эффекты, сообщает life4me.plus

Исследователи уверяют, что новая вакцина будет хорошо переноситься людьми, которые имеют какие-либо аутоиммунные и хронические болезни, а также может быть востребована среди детей и пожилых граждан. По мнению ученых, препарат «Бетувакс-КоВ-2» подходит и для повторных вакцинаций.

На прошлой неделе помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что Минздрав получил пакет документов на регистрацию вакцины от коронавируса для подростков «Гам-Ковид-Вак-М» Центра им. Гамалеи. Документы будут отправлены на экспертизу.
В России зарегистрировано пять отечественных вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе. Ревакцинация от коронавируса началась в Москве в июле.
  • Вчера, 12:49
  • DTV
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