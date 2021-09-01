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Дефицит термометров и питьевой воды: о чём ещё говорили в Оперштабе

Дефицит термометров и питьевой воды: о чём ещё говорили в Оперштабе
В ходе заседания Оперштаба при Президенте по профилактике и предотвращению распространения коронавируса с докладами о текущем положении дел выступили главные врачи инфекционных стационаров.

На сегодняшний день в республике развернуто пять госпиталей, общий коечный фонд которых – 971 единица. Занято 834 койко-места, говорится в сообщении президентской пресс-службы. Учитывая растущую заболеваемость (среднесуточный показатель сейчас 173 случая), готовят к приему инфицированных пациентов госпиталь ветеранов – до конца дня развернут 60 специализированных коек. На севере республики с наплывом больных пока справляются имеющимися мощностями. В случае необходимости есть возможность организовать дополнительно около трех десятков коек в дубоссарской больнице. В полной готовности к приему COVID-пациентов и каменский стационар, но на данный момент он позиционируется как резервный, проинформировала коллег по Оперштабу министр здравоохранения ПМР Кристина Албул.

О проводимых по поручению главы государства комиссионных инспекциях в коронавирусных стационарах доложил глава МВД и Оперштаба при Президенте Виталий Нягу. Он довел до сведения коллег основные нарекания со стороны пациентов COVID-госпиталей. Чаще других опрашиваемые говорили о дефиците бутилированной питьевой воды в больницах. Президент поручил исправить ситуацию, подчеркнув, что вода должна быть в достатке и свободном доступе как для граждан, проходящих стационарное лечение, так и для персонала лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ).

В некоторых больницах выражали недовольство качеством приготовления пищи. В бендерской больнице это объясняют дефицитом кадров в пищеблоке. Вадим Красносельский напомнил о своей настоятельной рекомендации перевода медучреждений на обслуживание специализированными организациями. Главе государства доложили, что работа в этом направлении ведется. Коллектив бендерского стационара также выступает за аутсорсинговый механизм в части обеспечения пациентов питанием.

Среди недочетов, на которые указывали в РКБ, – недостаток среднего медперсонала. Как пояснил главврач клинической больницы Игорь Тостановский, не хватало процедурных медсестер. Для решения кадровой проблемы на данном этапе принято решение приостановить плановую госпитализацию в РКБ и перенаправить высвободившихся специалистов на госпитальную службу, сообщила Кристина Албул. Неожиданно дефицитными оказались ртутные термометры. В силу хрупкости эти приборы быстро выходят из строя, а приобретение новых оказалось на сегодняшний день проблематичным. Заказ оформлен. Параллельно будут приобретаться электронные градусники.

Работой медперсонала в большинстве своем пациенты удовлетворены. Есть единичные случаи недовольства. Они рассматриваются в индивидуальном порядке. Президент поручил продолжать инспекционную практику, обратив внимание на то, что общение проверяющих с сотрудниками медучреждений и гражданами, находящимися на лечении, должно проходить отдельно. Вадим Красносельский также поручил разместить в каждом госпитале контактные данные – номера телефонов горячих линий Минздрава и МВД.

Продолжают работу кризисные центры. Одна из их основных задач – поддержка прямой связи с носителями COVID-19, находящимися на амбулаторном лечении. Звонить таким гражданам необходимо не менее двух раз в сутки, напомнил Вадим Красносельский. Он также подчеркнул значимость своевременного перевода больных, чье состояние ухудшилось, с домашнего на госпитальное лечение. Говорил Президент и о том, сколь важно своевременное обращение к специалистам. Он призвал граждан не игнорировать симптомы коронавируса и не заниматься самолечением, опасным как для самого носителя инфекции, так и для его окружения.
  • Вчера, 13:09
  • DTV
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