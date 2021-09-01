Плоды тыквы – настоящая аптека в миниатюре: здесь есть сахара, крахмал, каротин, соли кальция, калия, натрия, магния, фосфора, железа, меди, марганца, кобальта, цинка, молибдена, фтора, кремния, витамины С, В1, В2, В6, РР, Е, органические кислоты.
Мякоть тыквы содержит большое количество пектина – лучшего природного абсорбента, выводящего токсины, которые попали в организм человека с пищей. Отвар тыквенных плодоножек – известное средство при заболеваниях почек. Мякоть плодов и плодоножки обладают желчегонным, мочегонным, легким слабительным действием. Тыквенная диета, основанная на большом содержании калия, показана людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Цветки применяют при лечении гнойных ран. И это далеко не все полезные свойства тыквы.
В тыкве содержится 1 грамм белка на 100 грамм тыквы, таким образом, количество белка в нем больше, чем у перепелиных яиц. Тыква содержит в 5 раз больше каротина, чем морковь. Каротин в организме превращается в витамин А, который действует как антиоксидант. Каротин полезен для здоровья глаз и как средство для заживления ран, ожогов и язв.
Состав тыквы:
90 % — вода;
10 % - витамины А, С, В, В2, Е, РР, Т, каротин (в 5 раз больше, чем в моркови), белок, клетчатка, минералы, сахар.
Тыква - это естественное средство очищения организма, для выведения жидкости, улучшения пищеварения, в качестве мочегонного средства. Ее применяют в программах лечебных диет, для улучшения зрения, обмена веществ, при гипертонии, туберкулезе. В профилактике онкологии она также эффективна.
Тыкву разрешается употреблять, как детям, так и взрослым. Избегать следует лишь при индивидуальной непереносимости продукта.
В список тех, кому ее нужно ограничить либо устранить из пищевого рациона, входят люди, имеющие:
Тяжелую форму сахарного диабета. Обладая высоким гликемическим индексом, она стимулирует резкое повышение сахара в крови. Если же употреблять, то только приготовленный овощ, не сырой и после консультации с врачом.
Заболевания ЖКТ из-за наличия салициловой кислоты, которой особенно много в семечках.
Кишечные колики, вздутие живота.
Полезные свойства тыквы:
Для печени
Нормализует проходимость желчевыводящих протоков.
Способствует регенерации клеток.
Выводит «плохой» холестерин.
Улучшает углеводный обмен.
Приводя в порядок работу печени, параллельно улучшают состояние связанных с ней органов: системы мочевыделения, кишечника.
Для сердца
«Плохой» холестерин поддается действию важного овоща благодаря фитостеролам, входящим в его состав. Его устранение влияет на снижение риска появления атеросклероза, тромбоза, инфаркта, инсульта. Кальций и магний, находящиеся в тыкве, укрепляют сердечную мышцу, снижают давление. Семена предотвращают ишемическую болезнь сердца. Витамин К принимает участие в образовании тромбоцитов, влияя на свертываемость крови, снижая риск анемии.
Для детей
Тыквенные блюда полезны любому малышу, если нет индивидуальной непереносимости или противопоказаний. Кладезь полезных веществ укрепит здоровье, сделает спокойным сон, станет «мягким» средством для работы почек, сердца, желудка. Пищеварение после ее приема нормализуется, иммунитет укрепится. Если появились глисты, при правильном приеме разных частей овоща, они уйдут.
Для мужчин
Тыква полезна и мужчинам. В ней содержится много цинка, который важен для репродуктивной системы, потому что он усиливает сперматогенез. Употребление сока плода, семечек еще в древние времена считалось средством для поддержания тонуса мужской силы в целом.
Если беспокоит предстательная железа, поможет клизма с отваром тыквы или микроклизма из ее масла. В гинекологии
При цистите, пиелонефрите. Употребление ее при климаксе, снижает негативные действия этого периода. С целью профилактики бесплодия, ее также советуют. Масло полезно при эрозии и воспалении шейки матки. При мастопатии рекомендуют тыквенные компрессы.
Кроме этого, женщины могут включить тыкву в свой ежедневный рацион, ведь она помогает оставаться спокойными, избавляет от переутомления, укрепляет ногтевые пластины, волосы, очищает кожу от прыщей. Антиоксидантные свойства способствуют омоложению. Витамины А и Е препятствуют появлению первых морщин, железо влияет на цвет лица. При беременности
Для беременных ценна мякоть сырого плода или свежий сок. Они являются источником витаминов и помогают при токсикозе. Успокоить рвоту поможет и тыквенный отвар с лимонным соком.
Тыква от бессонницы
Огромное количество людей во всем мире не может спать. Они мучаются, вертятся с боку на бок, встают ночью, чтобы что-нибудь съесть или выпить… Тем, у кого бессонница, стоит пить перед сном тыквенный сок (или отвар) с медом. Всего 100 г такого средства успокоят нервную систему, способствуя нормальному сну. Тыква от кожных проблем
Кашица из растертой сырой мякоти тыквы – общепризнанное народное средство, применяемое при ожогах, нарывах, кожных высыпаниях, фурункулах.
Для похудения
Тыква довольно низкокалорийный продукт, на 100 граммов сырого (не подвергшегося термической обработке) продукта приходится всего лишь 28 ккал. Конечно, калорийность тыквы при ее приготовлении повышается, это зависит от того, как вы приготовите продукт.
Если вы запечете тыкву в духовке, ее калорийность практически останется такой же.А вот если тыква будет в молочной каше, да еще с маслом, то соответственно калорийность конечного продукта будет «зашкаливать».
Поэтому при употреблении в пищу тыкву для похудения выбирайте способ приготовления, который исключает калорийные добавки.
Как выбрать самый полезный плод
Для того чтобы получить от тыквы максимально возможный лечебный эффект, ее нужно правильно выбрать.
«Правильная» тыква – равномерно окрашенная, без повреждений. Не нужно гнаться за размером, лучший вес – от трех до пяти кг. Форма тыквы значения не имеет, но некоторые диетологи советуют использовать семечки только из округлых плодов.
А вот самые сладкие – это тыквы продолговатой формы с мякотью насыщенного красно-оранжевого окраса.
Вот такая она – полезная тыква! И, если вы еще не используете этот овощ в своем питании, поспешите её купить, приготовить и порадовать свою семью тыквенным блюдом на здоровье, счастье, радость и долголетие!