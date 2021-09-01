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В России отказались отменять пенсионную реформу

В России отказались отменять пенсионную реформу

В правительстве отклонили проект о снижении пенсионного возраста до прежних значений

Российские власти отклонили законопроект КПРФ о снижении с 1 января 2022 года до прежнего значения возраста, который дает право на назначение страховой пенсии по старости, и отказались отменять пенсионную реформу. Об этом сообщает ТАСС.

В правительстве указали, что в пояснительной записке к законопроекту отсутствуют объективные обоснования необходимости возвращения прежнего пенсионного возраста.

С инициативой вернуть прежний пенсионный возраст (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) выступали в середине августа группа депутатов фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым и сенатор Василий Иконников.

В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию. К 2028 году он поднимется до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. До конца 2018 года женщины выходили на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60 лет.

Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. Переходный период продлится до 2028 года.
  • Вчера, 14:56
  • DTV
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