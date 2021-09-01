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В Кишинев привезли икону и мощи Святой Матроны

В Кишинев привезли икону и мощи Святой Матроны

Икона Святой Матроны и фрагменты ее мощей были привезены в Кишинев из Москвы.

Предметы культа выставлены в столичной церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Считается, что прихожане, поклоняющиеся этим мощам, излечиваются от болезней, а женщины, которые хотят иметь детей, получают возможность забеременеть, передает point.md ссылаясь на trm.md

Прихожане говорят, что приходят помолиться Святой Матроне за здоровье близких, за благополучие и мир в стране.

По словам священника церкви Виктора Лукина, икону уже в четвертый раз привозят в храм по просьбе прихожан.

«Молящиеся Святой и Блаженной Матроне особенно получают помощь в рождении детей. Были люди, которые рассказывали, что много лет не могли иметь детей, а после молитвы Матроне они стали родителями», - рассказал священник.

Икона и мощи Святой Матроны будут находиться в Кишиневе до 31 октября.
point.md
  • Вчера, 20:09
  • DTV
  • Просмотров: 59
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