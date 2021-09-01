Икона Святой Матроны и фрагменты ее мощей были привезены в Кишинев из Москвы.
Предметы культа выставлены в столичной церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Считается, что прихожане, поклоняющиеся этим мощам, излечиваются от болезней, а женщины, которые хотят иметь детей, получают возможность забеременеть, передает point.md ссылаясь на trm.md
Прихожане говорят, что приходят помолиться Святой Матроне за здоровье близких, за благополучие и мир в стране.
По словам священника церкви Виктора Лукина, икону уже в четвертый раз привозят в храм по просьбе прихожан.
«Молящиеся Святой и Блаженной Матроне особенно получают помощь в рождении детей. Были люди, которые рассказывали, что много лет не могли иметь детей, а после молитвы Матроне они стали родителями», - рассказал священник.
Икона и мощи Святой Матроны будут находиться в Кишиневе до 31 октября. point.md