В центре внимания профильного комитета – платежи за пользование водными ресурсами, а именно ставка платы за воду для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Сегодня окончательный расчет платежей за пользование водными ресурсами производится исходя из базовых ставок, с учетом их изменения в соответствии с индексом инфляции. Так платежи за воду могут расти ежеквартально на коэффициент, который установлен Министерством финансов ПМР. Кроме этого, общий платеж включает еще тариф водоснабжающей организации – поставщика услуги.
В итоге, слишком высокая ставка платы за пользование водой ведет к увеличению себестоимости продукции, а в ряде случаев является причиной «увода в тень» объекта налогообложения, считают депутаты профильного комитета.
Комитет по вопросам АПК предлагает ввести норму, которая даст Правительству право в отношении отдельных отраслей (подотраслей) экономики уменьшать до 50% ставки, утвержденные законом, передает пресс-служба ВС ПМР.
Профильный комитет будет рекомендовать Верховному Совету принять законопроект в окончательном чтении. vspmr.org