Облако вулканического пепла и токсичных газов, которое покрывает Южную и Западную Европу, сегодня пересекает Румынию. Оно образовалось после извержения вулкана Кумбре Вьеха на Канарских островах и находится под наблюдением всех европейских природоохранных агентств.
Специалисты ожидают увеличения концентрации диоксида серы в воздухе и кислотных дождей. Интенсивное извержение вулкана на Канарских островах длится уже больше недели. Он разрушил сотни домов, сжег почти 200 гектаров растительности и выбросил большое количество пепла и загрязняющих газов. Ядовитое облако простирается, по данным европейских экологических агентств, от земли до высоты 10 тысяч метров, сообщает noi.md.
Концентрация диоксида серы беспокоит власти, потому что речь идет об опасном газе, который в основном поражает дыхательные пути. Сильвиу Гурлуй, профессор университета: «В Румынии волна проникла утром, максимум будет в полночь до завтрашнего утра. Облако пересекает страну с юго-запада на северо-восток. Оно очень насыщенное, мы знаем, что в нем есть диоксид серы, но возможно, что в нем есть галогеновые агенты: хлор, бром. Эти вещества претерпевают преобразования в атмосфере, которые могут быть более опасными соединениями, кислотами, серной кислотой, соляной кислотой».
Долгосрочные эффекты этих соединений в атмосфере можно почувствовать на климатическом уровне и даже изменить озоновый слой Земли.
Корина Лупу, директор Национального агентства окружающей среды Румынии:
«Чем меньше частицы, тем они опаснее. Мы отслеживаем взвешенные порошки, оксиды углерода, бензольную серу, я упоминаю первые из них, которые могут быть связаны с этим извержением, и пока нет увеличения концентрации».
Власти в Тимише готовы предупредить население, как только возникнет реальная опасность для людей. Овидиу Дрэгэнеску, префект Тимишского уезда: «В случае внезапного увеличения опасных веществ из-за этого облака, мы предупредим население через Roalert. Это будет оповещение в реальном времени».
За облаком следят более 150 станций мониторинга качества воздуха, метеорологи и специалисты Министерства окружающей среды.
Елена Матееску, директор Национального агентства метеорологии:
«По моему опыту метеоролога могу сказать, что в зависимости от концентрации может быть опасность для здоровья человека, а в атмосфере мы говорим о закислении осадков с воздействием на растительность и почву».
Метеорологи говорят, что облако будет двигаться над Румынией до 28 сентября, но с завтрашнего дня концентрация частиц в облаке будет уменьшаться. С другой стороны, испанские власти передают, что часть главного конуса вулкана на Канарских островах провалилась, и лава течет в другие районы.
Кроме того, появились новые трещины, откуда выходят опасные газы. По оценкам специалистов, извержение продлится еще 3 месяца.