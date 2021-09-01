По всей республике на сегодняшний день из-за карантина на «удалёнку» перешли 130 учебных классов (из 47 школ). В 105 из них факты заболевания коронавирусом выявили на минувшей неделе. Полностью приостановлена деятельность общеобразовательной школы в с. Дзержинское Дубоссарского района. Вынуждены были перейти на дистанционное обучение также учащиеся одной группы Слободзейского политехнического техникума. На самоизоляцию отправлены воспитанники 18 групп из 14 дошкольных учреждений, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
В Тирасполе за последние семь дней на онлайн-обучение переведены учащиеся 32 классов в 12 общеобразовательных учреждениях: теоретическом лицее, специальной коррекционной школе-интернате, 3-й, 5-й, 7-й, 9-й, 11-й, 12-й, 14-й, 15-й, 16-й и 18-й школах. На карантин закрыто пять групп в детских садах № 10, 25, 33, 42.
Школьники 30 классов из разных бендерских общеобразовательных учреждений также временно обучаются дома. Факты инфицирования коронавирусом выявлены в теоретическом лицее, обеих гимназиях, школах № 2, 5, 11, 13, 14, 16, 17, 18 и 20. За последнюю неделю отправлены в самоизоляцию воспитанники семи групп дошкольных образовательных учреждений города № 2, 16, 27, 28, 41.
В Слободзейском районе закрыто по одному учебному классу в пяти общеобразовательных учреждениях: МОУ «Слободзейский теоретический лицей-комплекс им. П. К. Спельник», школе № 4 г. Слободзея, школе № 2 с. Чобручи, школе № 1 с. Незавертайловка и Краснянской школе.
В Григориополе за неделю были закрыты две группы в детском саду «Золотой петушок».
В Дубоссарах за отчётный период перешли на дистанционную форму обучения учащиеся 13 классов в школе № 4 и гимназии № 1.
В Рыбницком районе за последние семь дней переведены на «удалёнку» школьники из 20 учебных классов в девяти общеобразовательных учреждениях: теоретическом лицее, 3-й, 5-й, 6-й, 8-й, 9-й, 10-й и 11-й городских школах, а также школе с. Белочи. В самоизоляцию отправлены дети из четырёх групп в д/с № 16, 19, а также первой прогимназии и центра развития ребёнка № 3.
В Каменском районе уроки в школе на онлайн-обучение сменили учащиеся пяти классов из СОШ № 3, 2 г. Каменка и школы с. Катериновка. mvdpmr.org