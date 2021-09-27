Dnestr.TV

 
0

Обновление Windows 10 привело к массовым сбоям в работе компьютеров

Обновление Windows 10 привело к массовым сбоям в работе компьютеров

Сентябрьский апдейт Windows 10 принес не только исправление безопасности, но и новые проблемы. Об этом сообщает WindowsLatest.

Обновление под номером KB5005565 стало обязательным для установки. Пользователи столкнулись с рядом проблем — у одних перестали работать драйверы Bluetooth от Intel для беспроводных адаптеров Intel 720, другие жалуются на зависшие программы и вылеты приложений, передает ria.ru

В Microsoft проблему признали. Уже разработано исправление для всех выявленных багов в Windows 10. Вскоре до него будут обновлены все компьютеры, пострадавшие от некорректного апдейта.

Запуск новой Windows 11 компанией Microsoft запланирован на 5 октября: пользователи по всему миру смогут обновить компьютеры, если те соответствуют требованиям Редмонда.
ria.ru
  • Сегодня, 06:35
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В добрый путь! 1 сентября в Бендерской гимназии №2
  • Автомобилям с номерами Приднестровья запрещено движение ...
  • Швеция и ООН поддерживают новые проекты по укреплению п ...
  • Украина начала пропускать автомобили на приднестровских ...
  • Про нас иначе. Без труда не выловишь и рыбку из пруда
  • Смогут ли граждане Молдовы попасть в Россию в сентябре?
  • Одесская таможня опровергла отсрочку запрета на приднес ...
  • Прожить на минимуме
  • Занимательные цифры Приднестровья
  • Решение по авто с приднестровскими номерами: сроки запр ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В добрый путь! 1 сентября в Бендерской гимназии №2
  • Автомобилям с номерами Приднестровья запрещено движение ...
  • Швеция и ООН поддерживают новые проекты по укреплению п ...
  • Украина начала пропускать автомобили на приднестровских ...
  • Про нас иначе. Без труда не выловишь и рыбку из пруда
  • Смогут ли граждане Молдовы попасть в Россию в сентябре?
  • Одесская таможня опровергла отсрочку запрета на приднес ...
  • Прожить на минимуме
  • Занимательные цифры Приднестровья
  • Решение по авто с приднестровскими номерами: сроки запр ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна