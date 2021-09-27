Сентябрьский апдейт Windows 10 принес не только исправление безопасности, но и новые проблемы. Об этом сообщает WindowsLatest.
Обновление под номером KB5005565 стало обязательным для установки. Пользователи столкнулись с рядом проблем — у одних перестали работать драйверы Bluetooth от Intel для беспроводных адаптеров Intel 720, другие жалуются на зависшие программы и вылеты приложений, передает ria.ru
В Microsoft проблему признали. Уже разработано исправление для всех выявленных багов в Windows 10. Вскоре до него будут обновлены все компьютеры, пострадавшие от некорректного апдейта.
Запуск новой Windows 11 компанией Microsoft запланирован на 5 октября: пользователи по всему миру смогут обновить компьютеры, если те соответствуют требованиям Редмонда. ria.ru