"Газпром" и Венгрия согласовали поставку газа до конца 2036 года.
Церемония подписания договора прошла в Будапеште, на ней присутствовали заместитель председателя правления, гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Газпром" в своем сообщении пояснил, что подписаны два долгосрочных контракта на поставку российского газа в Венгрию между "Газпром экспортом" и MVM CEEnergy Ltd. Суммарный объем контрактов — до 4,5 миллиарда кубометров, срок действия каждого из них — 15 лет, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Сийярто заявил, что венгерская сторона будет получать 4,5 миллиарда кубометров газа в год на протяжении всего срока контракта. Из них 3,5 миллиарда поступят через Сербию и миллиард — через Австрию.
"Еще одной важной составляющей новых договоренностей является диверсификация маршрутов таких поставок. Уже 1 октября Венгрия начнет получать газ "Газпрома" через газопровод "Турецкий поток" и далее через газотранспортные системы Юго-Восточной Европы", — сказала Бурмистрова.
Соглашение, которое вступит в силу 1 октября, предусматривает возможность изменения условий через десять лет.
Венгрия по итогам 2020 года импортировала 8,6 миллиарда кубометров российского газа. Это второй по величине показатель за 12 лет.
В Киеве заявили, что разочарованы решением Венгрии действовать в обход Украины. МИД страны пообещал попросить Еврокомиссию проверить контракт на соответствие европейскому законодательству в области энергетики.
Контракт Венгрии с "Газпромом" - это удар для Украины, Киев отреагирует на это соответствующим образом, предупредил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
МИД Украины выразил разочарование решением Будапешта, заявив, что оно наносит ущерб отношениям между двумя странами.
"У Германии есть много вопросов к Венгрии, поэтому я исключаю возможность какой-либо коалиции здесь. Я также не считаю, что Венгрия видит Украину через призму российской политики, они ведут другую игру. И эта игра состоит в том, чтобы параллельно достигать прогресса и в отношениях с Украиной, и с РФ, но эта игра не может длиться вечно", - заявил Кулеба в эфире телеканала ICTV.
По его мнению, отношения между странами "заходят в точку конфликта". Он напомнил, что Киев перенес заседание двусторонней комиссии из-за решения Будапешта подписать контракт с "Газпромом". "И они (Венгрия - ред.), подписывая этот договор, уже знали о нашей позиции", - отметил министр.
Кулеба добавил, что Венгрия нанесла удар по двусторонним отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России. "Это удар, и мы будем отвечать на него соответствующе. Тут не должно быть никакого сожаления и никакого сочувствия", - подчеркнул он.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал подписание контракта с Москвой на поставку газа внутренним делом страны.
Ранее Киев заявил о намерении пожаловаться в Европейскую комиссию из-за того, что российско-венгерское соглашение предполагает поставку голубого топлива в обход Украины.
"Я протестую против этой попытки вмешаться во внутренние дела Венгрии и обеспечение отоплением в зимние периоды", — сказал Сийярто на пресс-конференции после подписания документа.
Он подчеркнул, что на такие решения не могут извне влиять другие страны.
"Мы делаем так, чтобы в квартирах венгров было тепло зимой, это наше дело, это никакого отношения не имеет ни к каким межправительственным и смешанным комиссиям. Я прошу не путать, это разные вещи", — заявил министр.
Как отметил Сийярто, когда он едет в украинскую столицу, то не смотрит "на то, кто был в Киеве раньше, кто что подписал". Он добавил, что снабжение страны топливом — это вопрос экономики и национальной безопасности, а не политики.
В понедельник "Газпром" и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 миллиарда кубометров топлива в год, еще миллиард — через Австрию. Соглашение вступит в силу 1 октября, оно предусматривает возможность изменения условий через десять лет. Как отметила гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова, контракт гарантирует стабильные поставки и диверсифицирует их маршруты. Так, в октябре Венгрия начнет получать газ через трубопровод "Турецкий поток" и далее через газотранспортные системы Юго-Восточной Европы.
После этого Министерство иностранных дел Украины инициировало перенос заседания межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества. В МИД заявили, что Киев разочарован решением Венгрии, которое наносит ущерб отношениям с Украиной. ria.ru