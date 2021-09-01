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Молдова становится все более привлекательной для иностранных студентов

Молдова становится все более привлекательной для иностранных студентов

12 лет назад в Республике Молдова обучалось около 1200 иностранных студентов. Сегодня здесь учатся около 4600 студентов. Об этом заявил Вячеслав Ионицэ, эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) «Viitorul».

Довольно значительная цифра, если учесть, что в стране количество студентов резко уменьшается из-за демографии, миграции и выезда на учебу за границу, пишет nokta.md.

«По мере того, как количество молдавских студентов уменьшается, группа иностранных студентов увеличивается, и они позволяют нам поддерживать систему образования на плаву и даже помогают нам ее спасти», — сказал Вячеслав Ионицэ.

Эксперт отметил, что большинство иностранных студентов, которые приезжают учиться в Республику Молдова, — из Румынии, и большинство из них приехали в 2020 году, их было 2125. На втором месте Израиль, из которого в 2015 году было 2039 студентов, и с тех пор их количество снижается. На третьем месте студенты из Индии — 605 поступило в 2020 году. Следующие три страны, откуда больше всего иностранцев приезжает учиться в Молдову, — это Украина, Сирия и Иордания.

Экономист утверждает, что раньше из Украины молодые люди из регионов, где говорят на румынском языке, приезжали учиться в Республику Молдова, а теперь едут в Румынию. Из Израиля молодые люди приезжают учиться в Республику Молдова под руководством других своих сограждан, которые здесь учились и остались здесь.

«Если Республика Молдова хочет заявить о себе на международном рынке образовательных услуг, она должна найти этих людей, которые привозят студентов в Республику Молдова, и спросить их, что нужно сделать, чтобы помочь им привлечь больше студентов. Эти люди помогают нам увеличивать экспорт услуг», — сказал экономист.
nokta.md
  • Сегодня, 06:57
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