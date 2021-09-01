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На развитие предприятий благоустройства и озеленения планируют направить 25 млн рублей

На развитие предприятий благоустройства и озеленения планируют направить 25 млн рублей

Глава Правительства Александр Мартынов провел рабочее совещание, посвященное развитию предприятий, оказывающих услуги по благоустройству и озеленению. Эта тема приобретает сегодня особую значимость. В республике регулярно появляются новые зоны отдыха, закладываются парки, обустраиваются детские площадки. Вся эта инфраструктура требует ухода и внимания со стороны муниципальных служб.

Опираясь на Стратегию развития Приднестровья на 2019-2026 годы, Правительство при поддержке Главы государства разработало план действий, который предусматривает несколько направлений включая модернизацию автопарка и расширение зоны обслуживания предприятий. Кроме того, с начала будущего года государство готово включить в программу льготного кредитования на приобретение собственного жилья озеленителей и дорожников. Также в этих организациях заработают программы дополнительной мотивации персонала, передает пресс-служба Правительства.

На совещании Вице-премьер – министр экономического развития Сергей Оболоник представил данные о предварительном распределении 25 млн рублей, которые планируют выделить в 2022 году на развитие предприятий, оказывающих услуги по благоустройству и озеленению.

Средства на приобретение специальной техники будут учтены в проекте программы Фонда капитальных вложений. Госадминистрации включили в перечень наиболее востребованные единицы автопарка: уборочную технику, поливальные машины, тракторы и прицепы.

gov-pmr.org
  • Вчера, 21:01
  • DTV
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