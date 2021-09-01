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Реальная зарплата в Украине за год выросла на 11%

Реальная зарплата в Украине за год выросла на 11%

Зарплата с учетом инфляции за минувший год выросла на 10,9%, в то время, как номинальная зарплата - более, чем на 22,%.
В августе 2021 года средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины составила 13 997 гривен. Это на 348 гривен меньше по сравнению с июлем (14 345 гривен). Соответствующая информация следует из данных Госстата.

По данным статистического ведомства, за последний год (по сравнению с августом прошлого года) зарплата выросла на 22,3%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) за год выросла на 10,9%, пишет korrespondent.net.

Самая высокая начисленная зарплата в августе была в Киеве - 20 358 гривен, самая низкая - в Черновицкой области - 10 811 гривен.

По данным статистического ведомства, самая высокая зарплата была в отрасли Информация и телекоммуникации - 24 813 гривен, где начисления за год увеличились на 25,1%.

Далее идет Финансовая и страховая деятельность - 23 537 гривен (+19,5%), Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование - 21 207 гривен (+26,2%), Профессиональная, научная и техническая деятельность - 19 170 гривен (+23,4%).

Ранее Минэкономики озвучило зарплаты на госпредприятиях. Больше всего зарабатывают сотрудники Минцифры - в среднем более 47 тыс. грн, а меньше всего - работники Госэнергоэффективности, получающие меньше 6 тыс. грн.
korrespondent.net
  • Вчера, 21:03
  • DTV
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