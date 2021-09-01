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Ирина Влах подала в суд на Игоря Гросу

Ирина Влах подала в суд на Игоря Гросу

Башкан Гагаузии Ирина Влах подала в суд на спикера Парламента Молдовы Игоря Гросу. Она считает, что он ее оклеветал, заявив, что Влах «присвоила все финансовое потоки, и бюджетные, и не бюджетные в Гагаузии» и что «коррупционеры не имеют национальности».

Влах требует от Гросу публичных извинений и выплаты 200 тысяч леев в качестве компенсации за моральный ущерб, причиненный заявлениями, сообщает nokta.md.

«Мы знакомы, как ведет себя Ирина Влах и ее брат, наслышаны о ее поведении. Она присвоила все финансовое потоки, и бюджетные, и не бюджетные в Гагаузии. Мы знаем об этом, я одно могу вам сказать, что для нас коррупционеры не имеют национальности» — заявил спикер Парламента РМ Игорь Гросу на встрече с избирателями 6 июля 2021 года.

Согласно документам, которые попали в распоряжении редакции сайта nokta.md, Ирина Влах подала на Игоря Гросу в суд в августе.

В заявлении отмечается, что заявления, озвученные Гросу, могут быть сделаны только на основе расследования.

Глава автономии считает, что своими заявлениями Игорь Гросу ввел в заблуждение общественное мнение и причинил вред ее имиджу.

Ирина Влах подала в суд на Игоря Гросу

Ирина Влах подала в суд на Игоря Гросу

Ирина Влах подала в суд на Игоря Гросу
nokta.md
  • Вчера, 21:10
  • DTV
  • Просмотров: 36
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