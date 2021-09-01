Башкан Гагаузии Ирина Влах подала в суд на спикера Парламента Молдовы Игоря Гросу. Она считает, что он ее оклеветал, заявив, что Влах «присвоила все финансовое потоки, и бюджетные, и не бюджетные в Гагаузии» и что «коррупционеры не имеют национальности».
Влах требует от Гросу публичных извинений и выплаты 200 тысяч леев в качестве компенсации за моральный ущерб, причиненный заявлениями, сообщает nokta.md.
«Мы знакомы, как ведет себя Ирина Влах и ее брат, наслышаны о ее поведении. Она присвоила все финансовое потоки, и бюджетные, и не бюджетные в Гагаузии. Мы знаем об этом, я одно могу вам сказать, что для нас коррупционеры не имеют национальности» — заявил спикер Парламента РМ Игорь Гросу на встрече с избирателями 6 июля 2021 года.
Согласно документам, которые попали в распоряжении редакции сайта nokta.md, Ирина Влах подала на Игоря Гросу в суд в августе.
В заявлении отмечается, что заявления, озвученные Гросу, могут быть сделаны только на основе расследования.
Глава автономии считает, что своими заявлениями Игорь Гросу ввел в заблуждение общественное мнение и причинил вред ее имиджу.