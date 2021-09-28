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Грета Тунберг обвиняет

Грета Тунберг обвиняет

Заявления мировых лидеров о борьбе за спасение климата — "пустая болтовня, не подкреплённая действиями": Грета Тунберг в своём стиле выступила на молодёжной климатической конференции в Милане, заявив, что надежды и устремления тонут в пустых обещаниях политиков, многие из которых, по её словам, бездействуют сознательно, передает euronews.com

Грета Тунберг, экоактивистка: "Наши политики говорят: у нас нет другой планеты... речь не о дорогостоящем политкорректном спасении зверушек... Восстановим лучше, чем было, зелёная экономика... Это всё, что мы слышим от наших так называемых лидеров. Прекрасные слова, но за ними дела пока так и не последовали".

Ванесса Накате, активистка из Уганды: "Для многих из нас снижения выбросов недостаточно. Невозможно адаптироваться к потерянной культуре. Нельзя адаптироваться к потерянным традициям. Не получится привыкнуть к потерянной истории. Нельзя привыкнуть к вымиранию".

Ещё в августе рабочая группа ООН опубликовала доклад, согласно которому странам не удастся достичь целей Парижского соглашения по климату, а многие климатические изменения уже необратимы — "точку невозврата" планета может миновать уже через 20 лет.


euronews.com
  • Вчера, 21:19
  • DTV
  • Просмотров: 35
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